Z Floridy, přes Rusko, Ukrajinu, Švédsko a českou extraligu. Brandona Maxwella čeká olympiáda

Ještě před dvěma roky chytal americký hokejový brankář Brandon Maxwell zápas ve druhé české lize za Šumperk. Za měsíc už bude možná chránit brankoviště Spojených států na olympijských hrách v Koreji. Ve čtvrtek se totiž dozvěděl, že se dostal do konečné nominace. Třinec 14:02 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brandon Maxwell | Foto: BK Mladá Boleslav

„Jeden z trenérů mi zavolal a oznámil mi to. Je to pro mě obrovská čest, snil jsem o tom a moc se na olympiádu těším. Jestli si zachytám, to záleží na trenérech. Co se má stát, stane se,“ nemyslí Maxwell příliš dopředu.

Ale minuty poté, kdy mu trenér radostnou zprávu zavolal, byly pro amerického gólmana mimořádně šťastné.

Kapitánem USA na olympiádě bude Brian Gionta, který je od konce minulé sezony bez angažmá Číst článek

„Bylo to hodně emotivní, je to pro mě a moji rodinu velká událost. Jsem moc hrdý a hned jsem volal rodičům, že budu na olympiádě.“

Když se před třemi roky objevil Maxwell ve vítkovickém dresu poprvé v české extralize, těžko mohl kalkulovat, že by se z české extraligy dostal až na olympijské hry.

„Moc jsem nad tím neuvažoval, snažil jsem se makat v Mladé Boleslavi a vybojovat play off,“ popisuje mladoboleslavský gólman, že se snažil soustředit na klubové výkony.

Už během sezony ho ale stavitelé americké reprezentace povolali na reprezentační akce a tak se pomalu tvořila reprezentace Spojených států z hráčů působících v Evropě.

„Asi 65 % hráčů nastupuje za národní tým od začátku sezony a před vánocemi jsme byli i na turnaji v Německu, takže se trochu známe.“

Kanada ovládla prestižní Spengler Cup a ukázala, že i bez hráčů z NHL bude mít v Pchjongčchangu sílu Číst článek

To Maxwellův spoluhráč z Mladé Boleslavi útočník Jakub Klepiš měl radost za amerického brankáře.

„Situaci ohledně amerických gólmanů v reprezentaci neznám, ale já si myslím, že je Max vynikající brankář a samozřejmě mu to přeju a myslím si, že si to zaslouží,“ řekl Klepiš.

V pondělí by mohl řady mladoboleslavských účastníků olympiády v Pchjongčchangu rozšířit právě Jakub Klepiš. Bude sledovat českou hokejovou nominaci v napětí?

„V napětí nebudu. Jestli tam budu, tak tam budu, ale když tam nebudu, tak tam nebudu. Já to nijak neřeším ani neprožívám. Momentálně mám jiné starosti tady v Boleslavi, takže na tuhle situaci teď nemyslím,“ dodal po porážce v Třinci 1:5 zkušený útočník Klepiš.

Mladá Boleslav je aktuálně v tabulce na 12. místě se ztrátou pěti bodů na desáté místo zaručující předkolo play off.