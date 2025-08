Z týmu cítím pozitivní energii. Naštvání z minulé sezony už kluci neřeší, říká posila Třince Flynn

Jednou z největších posil třineckého hokejového klubu před novou sezonou Tipsport extraligy je útočník Oscar Flynn. Šestadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi strávil poslední tři sezony v Liberci. Ale nabídka z Třince ho teď moc lákala. Třinec 17:36 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Oscar Flynn bude v nadcházející sezoně působit v dresu třineckých Ocelářů | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo/Profimedia

„Je to nejúspěšnější klub poslední dekády. Když přišla nabídka jít do Třince, tak jsem byl hned pro. V klubu jsou velké ambice uspět,“ vysvětlil Oscar Flynn jako nový útočník Ocelářů proč neváhal a změnil prostředí.

Ze severu Čech se přesunul na východ republiky. Už týden jeho nový tým trénuje na ledě Werk Arény. „Všichni se postupně dostáváme do tempa. Musíme načasovat formu tak, abychom do sezony vkročili dobře. Teď je to jen čistý drill, kdy se do toho potřebujeme dostat,“ popsal Flynn.

Mistrovské ambice

Po pěti mistrovských titulech v řadě minulá sezona Třinci až tak nevyšla. Po špatné základní části sice trápil ve čtvrtfinále pražskou Spartu, ale neuspěl. Flynn však cítí, že zase bude slezský klub mít ty nejvyšší ambice.

„Samozřejmě chtějí vyhrávat každý rok. Nějaké naštvání z minulé sezony tam je, ale do nové přípravy na nadcházející sezonu si to nikdo nepřenesl. Všichni jsou pozitivně naladění,“ vnímal Flynn atmosféru v kabině.

V posledních třech sezonách v Liberci Flynn ukázal, že je stabilním střelcem, který za sezonu může nastřílet přes dvacet branek. V Třinci možná i více. Ale s kým bude v novém mužstvu nastupovat zatím netuší. Možná by mu slušela spolupráce s tvořivým Davidem Ciencialou.

„Proti všem hraji už pár let, takže jako protihráče znám skoro každého, ale jaká bude moje role v novém týmu nechám na trenérech. Budu se snažit plnit všechno, co po mně trenéři budou chtít,“ pokračuje rodák z Burnley z britsko-českého manželství.

Odtud se přes Mladou Boleslav a Liberec přesunul tedy do Třince. „Je to tým pro play-off. Je vidět, že kluci v týmu jsou na tom silně po mentální stránce. I když měli vždy po zisku titulu kratší přípravu, tak jsou na tom dobře i fyzicky. Doufám, že sem dobře zapadnu. Budu další puzzle do skládačky a snad týmu maximálně pomůžu,“ přeje si hokejový útočník, který má za sebou už 10 sezon v extralize a dva góly mu chybí ke stovce.

⛰️ Výšlap na Javorový? Tradice, kterou s radostí dodržujeme každý rok! pic.twitter.com/XWUcK6sYF6 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) August 2, 2025