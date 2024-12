‚Začíná být velmi odolný v hlavě.‘ Do utkání se Švýcary zasáhne litvínovský hokejový brankář Zajíček

Česká hokejová reprezentace má před sebou druhé vystoupení na Švýcarských hrách. Po úvodním vítězství nad Finskem, které vybojovali Češi v Pardubicích, je už na švýcarské půdě čeká domácí soupeř. Do svého teprve druhého utkání v národním týmu zasáhne brankář Šimon Zajíček. Fribourg (Švýcarsko) 13:41 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českou branku bude proti Švýcarům nejspíš hájit Šimon Zajíček | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě chci podat co nejlepší výkon,“ říká Zajíček, který by měl po úvodním duelu v Pardubicích, kde chytal Josef Kořenář, dostat šanci proti domácí reprezentaci. Litvínovský gólman už má za sebou reprezentační premiéru, a to z jarních Švédských her.

Od Finů tehdy inkasoval čtyřikrát, jeho současná forma ale ukazuje, že by to tentokrát mohlo vypadat jinak. V extralize totiž Zajíček 144 minut neinkasoval. O dalším zápasu s čistým štítem ale neuvažuje.

„Samozřejmě kdyby se to udrželo co nejdéle, tak je to super. Musím říct, že od začátku sezony jsem se cítil dobře a jsem rád, že mi to vydrželo. Doufám, že se tak budu cítit i na nároďáku,“ popsal.

A v čem tedy Šimon Zajíček vyniká? „Jeho největší předností je určitě rychlost. Je to velmi dobře fyzicky připravený gólman. Letos už zapracoval i na mentální přípravě a to si myslím, že se projevuje v tom, že začíná být velmi odolný v hlavě,“ vysvětlil v Magazínu extraligy trenér litvínovských brankářů a někdejší reprezentant Zdeněk Orct.

„Ori (Zdeněk Orct) s tím má zkušenosti, takže asi i ví, jak by mě na to mohl připravit a snad připravil,“ věří gólman české reprezentace Zajíček.

Češi ve Friburgu nastoupí proti domácím hráčům v 18.00. Celý zápas Švýcarských hokejových her uslyšíte v přímém přenosu na streamu – najdete ho například v aplikaci mujRozhlas. Radiožurnál Sport utkání zakomponuje do pořadu S mikrofonem za sportem, na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.

