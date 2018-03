Začíná čtvrtfinále play-off hokejové extraligy. Kometu čeká souboj s Vítkovicemi, Pardubice vyzvou Třinec

„Ať je to Libor, nebo všichni trenéři. To se nevybuduje za jeden měsíc,“ říkal po loňském titulu tahoun Komety Martin Erat. Ten Libor je Libor Zábranský, trenér i vlastník Komety, kterému situace po základní části poměrně vyhovuje.

„Nejsme favorit, určitě ne. Vytáhl jsem si všechny výstřižky potom, co jsme porazili Spartu a tam jsem řekl, držte nás dál v roli outsidera. Soutěž je tak vyrovnaná, že může vyhrát kdokoliv,“ uvědomuje si Zábranský před čtvrtfinálovou sérií.

Ta začne pro Kometu na ledě Vítkovic. Oba týmy měly během předkola volna, předtím byla olympijská pauza. Herní výpadek by ale sérii neměl ovlivnit, myslí si brněnský Jan Hruška.

„To jsou všechno věci, co novináři sledují asi daleko víc než já. Byl takový blok tréninků, tak jsme potrénovali. Jestli mám za sebou za poslední měsíc tři zápasy, nebo šest, je mi fakt úplně jedno. Pak se zase bude jenom hrát,“ má jasno Hruška.

A když se nehrálo tak často, jedna příprava na hokejové play-off už tu byla o něco dřív.

„Myslím, že jsme se dohodli, že se nebudeme zase holit. Už to pěstuji nějaký měsíc,“ dodává Hruška ke klasickému hokejovému rituálu během vyřazovacích bojů.

Nejenom on, ale všichni hráči Brna budou doufat, že žiletku nebo strojek použije co nejpozději. Kromě série Vítkovic s Brnem, která odstartuje na ledě Vítkovic v 17:30, v úterý začne i další čtvrtfinále a to mezi Třincem a Pardubicemi.

V minulé sezoně baráž, v této nejprve trápení a pak pro klub senzační postup rovnou do čtvrtfinále. U pardubických se zdá být pro tento ročník splněno, ale ze šestého místa po základní části budou chtít potrápit favorita série a jednoho z kandidátů na titul, Třinec. Začne se hrát na jeho ledě v 17:20.