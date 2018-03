Začíná předkolo hokejového play-off. Liberec se Spartou si zopakují dva roky starou finálovou sérii

Před dvěma lety spolu tyto týmy hrály finále, v současné sezoně se často pohybovaly i na místech tabulky, která by znamenala boj o záchranu. V finále dva roky nazpátek byl úspěšnější Liberec, tehdy v sestavě s Michalem Řepíkem, který teď hraje za Spartu.

„My jsme získali titul s Řepíkem před dvěma lety. Stejně tak hrál proti nám, teda ne play-off, už loni, takže my se na něj nechystáme. Chystám se na Spartu, kde Michal Řepík je jedním z hromady kvalitních hráčů, které v kádru mají,“ říká liberecký trenér Filip Pešán.

Michal Řepík přišel do Sparty ze Slovanu Bratislava a podle jeho slovo proto, že chce hrát o pohár. I z desátého místa po základní části.

„Doufám, že mu to takhle bude střílet dál a celému týmu. My jsme se doteď docela trápili v tom dávat góly. Potřebujeme někoho, kdo na to sebe vezme. Řepa by měl být asi jeden z těch, který by to měl táhnout,“ vysvětluje obránce Sparty Zbyněk Michálek.

Nejen Sparta díky Řepíkovi, který nedávno zaznamenal hattrick, a Buchtelemu se může chlubit posílením kádru během sezony. Na sever Čech přišel Tomáš Filippi, posilování soupeře ale Bílí Tygři prý nevnímají, tedy minimálně trenér Pešán.

„Zase, že bych detailně zjišťoval, jak úžasně Michal Řepík Spartu zvednul, to se nedělo. Sparta měla v posledních měsících neskutečné nákupy hráčů, které kvalitu kádru určitě zvedli. Já se soustředím na náš tým a to, jak Michal Řepík ovlivňuje Spartu, mě nezajímá,“ dodává Pešán.

Obě série předkola play-off začnou v úterý, Liberec bude hrát první dva zápasy proti Spartě doma, ten první začne v 18 hodin. Zlín nastoupí v Olomouci v 17:20. Předkolo play-off se hraje na tři vítězné zápasy.