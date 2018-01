Zadina je žralok, tvrdí o útočníkovi trenér Pešán. Podle předpokladů může být na draftu v první trojce

Čtvrté místo hokejistů na mistrovství světa je nejlepším výsledkem českých juniorů od roku 2005. Vědí to i skauti týmů z kanadsko-americké NHL, kteří na tribuně sledovali výkony mladíků. Právě dojmy pozorovatelů budou rozhodovat o tom, co s talentovanými hráči bude. Ať už v jejich klubu, nebo při draftu zámořské soutěže. Praha 18:39 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté do 20 let | Foto: Andrea Cardin/IIHF | Zdroj: www.iihf.com

„Filip Zadina, se kterým jsem hrál celou dobu v lajně, odehrál výborný turnaj, což se před draftem hodně cení. Já si myslím, že má šanci být do nejlepších tří,“ myslí si Martin Nečas.

Útočník Komety Brno a Caroliny Hurricanes byl v loňském draftu NHL dvanáctý a podle svých zkušeností soudí, že nejlepší střelec českého týmu na šampionátu Filip Zadina by měl být ještě výše.

„Týmy z NHL chtějí mít lídry, myslím si, že takhle velký turnaj pozici na draftu zlepšit určitě může. Například Zadina dokázal i v nejvypjatějších chvílích, že je to žralok, který rád dává góly. Myslím si, že do draftu mu to může hodně pomoct,“ řekl Radiožurnálu na adresu pardubického rodáka trenér Filip Pešán.

Trenéra potěšil i rodák z Nového Města na Moravě, tedy již zmíněný Martin Nečas. Stal se nejlepším nahrávačem turnaje, jeho výkon se líbil i zástupcům Caroliny, kteří se na něj přijeli do Buffala podívat, a zajímat by se o něj mohl v dalších dnech i Josef Jandač, trenér seniorské reprezentace.

„Jestli se mě Pepa Jandač zeptá na můj názor, tak mu řeknu, že Martin Nečas by nároďáku na olympiádě mohl pomoct,“ přiznává Pešán.

„To je určitě sen každého hráče tady v Evropě a bylo by to výborný, ale vůbec to teď není na mně. Já musím předvádět nejlepší výkony, abych si tu případnou nominaci náhodou zasloužil,“ popisuje Nečas.

Své jméno si ale neudělali v zámoří pouze hráči. Vždyť trenér Filip Pešán už byl v létě na stáži v kempu New Yorku Rangers a ten samý tým se za ním teď vydal i na mistrovství.

„Měl jsem tam hovory se zástupci Rangers, ale bylo to spíš o hráčích. Oťukávání ohledně mé osoby neproběhlo žádné,“ tvrdí Filip Pešán.