Zadina patří mezi favority draftu NHL. 'Byl úplně jinde než ostatní kluci,' vzpomíná jeho bývalý kouč

Nejlepší skauti NHL dopisují svá hodnocení elitních hokejových talentů, kteří zamíří na konci června na draft. Hodně vysoko je v jejich žebříčcích Filip Zadina, který by se mohl stát nejlépe draftovaným českým hokejistou za posledních 18 let. Zadina teď hraje v Kanadě play-off nižší zámořské soutěže za Halifax, do kterého přestoupil z rodných Pardubic. Pardubice, Halifax 20:53 9. dubna 2018

Miroslav Bažant, který trénuje pardubickou mládež už 18 let, se prochází po pardubické hale s úsměvem, z úspěchů Filipa Zadiny má radost. Zadinu vedl od šesté do osmé třídy.

„Byl úplně jinde než ostatní kluci. Byl na tom dobře fyzicky, bruslařsky, obratnostně, s pukem i bez něj. Jeho střela už v té době měla rychlost i přesnost,“ vzpomíná Bažant.

Podle pololetních prognóz skautů byl Filip Zadina třetím největším talentem, který bude letos k mání. Jeho otec Marek Zadina říká, že rozvoji schopností jeho syna hodně pomohl právě Miroslav Bažant.

„Odehrál v zápasech většinu času a nikdy mě nezklamal. Dělal kapitána a byl to takový buldok. Šel, jak se říká, přes mrtvoly. Byli jsme spolu na mistrovství republiky 2013 v Chomutově a on tam dal ve čtyřech zápasech dvanáct gólů a osm asistencí,“ říká Bažant.

Filip Zadina na sebe české fanoušky nejvíce upozornil na přelomu roku na juniorském mistrovství světa. Už jeho bilance sedmi gólů a jedné asistence naznačuje, jaký to je typ útočníka.

„On byl taková osobnost, že to všechno strhával sám. Trochu mu chybělo, aby hrál malinko kolektivněji. On to měl ale v sobě, že chtěl rozhodnout sám. Někdy i na úkor přihrávky šel do střely, protože na to byl zvyklý,“ říká Bažant.

Tenhle přístup mu ale funguje i po přestupu do zámoří. Hraje tam první sezónu v nižší quebecké soutěži, okamžitě se chytil, byl nejlepším střelcem svého týmu v základní části a minulý týden dostal cenu pro největší talent soutěže. Vděčí za to mimo jiné i rodině, která ho v zámoří dostala na starosti.

„Je to pro mě výborné, být v krásném městě a ve výborné rodině. To se pak lehce soustředí na hokej. Je to jako v pohádce, všechno si to sedlo a já jsem za to strašně rád,“ říká spokojeně Filip Zadina.