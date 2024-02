Zápas Plzně s Pardubicemi poznamenal faul Houdka na Söderlunda. Útočníka odvezli záchranáři

Na konci ledna přišel hokejový obránce Michal Houdek do Pardubic. Těšil se na novou výzvu a boj o mistrovský titul. Jeho návrat do Plzně se ale změnil v horor. Třiadvacetiletý bek totiž předvedl ostrý zákrok na svého nedávného spoluhráče Tima Söderlunda. Od zpravodaje z místa Plzeň 7:49 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňského útočníka Tima Söderlunda odvážela záchranná služba | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Hokejisté Pardubic dosáhli v extralize jako první tým na sto bodů, když porazili Plzeň na jejím ledě 3:1. Výsledek ale po vypršení 60. minuty nebyl tak důležitý, třetí třetinu totiž výrazně poznamenal nevybíravý zákrok obránce Dynama Michala Houdka na plzeňského Tima Söderlunda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o faulu řekli aktéři pondělního utkání

Švédský útočník po něm zůstal bezvládně ležet v bezvědomí na ledě. „Pocit hrozný, samozřejmě jsme se báli. Zdraví je nejdůležitější,“ popisoval po zápase domácí gólman Milan Klouček. Ten v rámci výměny za Dominika Pavláta zamířil na konci ledna do Plzně právě z Pardubic.

A výměnu po stejné trase má čerstvě za sebou také Michal Houdek, bek Dynama, který tvrdě trefil do hlavy svého nedávného spoluhráče Söderlunda. Ve tvářích všech přítomných pak zavládly na několik minut obavy o osud švédského rychlíka.

❤️🤍 VÝHRA | Z Plzně vezeme tři body. Ze všeho nejvíce si však přejeme, ať je Tim Söderlund v pořádku. 🙏 pic.twitter.com/gP7d8gZWZW — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) February 12, 2024

„Bylo to ošklivé, není nic příjemného to vidět. Ale v hokeji se to stává, je to tvrdý. Já si myslím, že to bylo hodně zbytečné. Doufejme, že bude Tim v pořádku,“ věří trenér Škody Petr Kořínek, že Söderlund bude brzy zdravotně v pořádku.

Mimo ohrožení života

Už po utkání západočeský klub vydal prohlášení, že je šikovný plzeňský útočník mimo ohrožení života. Po ošklivém zákroku ve 45. minutě to ale ještě nikdo z přítomných netušil, a tak bylo složité se koncentrovat na hru.

„Trenér si nás volal a trošku to uklidnil. Řekl, ať se soustředíme vyloženě na hru, protože bylo vidět, že všichni jsme z toho, co se stalo, byli trošku otřesení,“ potvrzuje dvougólový střelec Pardubic Tomáš Vondráček.

🔵⚪️AKTUÁLNÍ informace od vedení klubu z nemocnice: Tim Söderlund je mimo ohrožení života, při vědomí a zůstává nadále v nemocnici. O zdravotním stavu budeme nadále informovat.



Drž se, Time!🇸🇪💙 pic.twitter.com/yNfcK1wSuG — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) February 12, 2024

Když Michal Houdek naskočil v roce 2019 do extraligy, stihl za necelých 20 sekund krosčekovat Sparťana Marka Kvapila. Kromě trestu do konce utkání pak vyfasoval stopku na další dva zápasy.

„Tohle určitě nikdo nechce vidět na ledě. Když se něco takového stane, je to špatná věc. Třetí hráč do souboje, to by se nemělo vůbec stávat,“ kritizoval svého obránce trenér Dynama Marek Zadina.