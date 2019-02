Vrána pomohl gólem a asistencí k vítězství Capitals, Palát dvakrát asistoval a byl u výhry Tampy 6:0

Jedenácti nočními zápasy pokračovala v pátek zámořská NHL. Nejvýrazněji se z českých hráčů do statistik zapsal útočník Tampy Ondřej Palát, který přihrával na dvě branky. Gólově se prosadil Jakub Vrána z Washingtonu, který v českém souboji překonal Tomáše Hertla hájícího barvy San Jose. Tampa 7:20 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólová radost českého útočníka Jakuba Vrány z Washingtonu | Foto: Stan Szeto | Zdroj: Reuters

Útočník Lukáš Sedlák byl u prohry svého Columbusu s New Yorkem Islanders 0:3. Hořkost porážky musel spolknout také Pavel Zacha z New Jersey, jehož tým nestačil na Chicago a prohrál 2:5. Útočník Chicaga David Kampf do utkání vinou zraněné nohy nezasáhl.

V dresu Calgary vyjel v zápase proti Floridě také Michael Frolík, vyrovnaný zápas nakonec skončil výhrou domácích „Panterů“ na nájezdy. Celý zápas proseděl na lavičce český brankář David Rittich.

Povedený zápas zažila na domácím ledě Tampa. Ta porazila Dallas vysoko 6:0. Na pozitivním výsledku měl podíl také křídelník Ondřej Palát, který dvakrát asistoval. Nejprve během přesilové hry našel hvězdného Stevena Stamkose, který vstřelil první gól zápasu. Druhou asistenci poté zaznamenal při brance Tylera Johnsona na 3:0. Rozesmutnil tak krajany v barvách soupeře, konkrétně obránce Romana Poláka a útočníka Radka Faksu.

Český souboj přinesl zápas mezi San Jose a Washingtonem. Na domácí straně se představil Tomáš Hertl, Lukáš Radil a obránce Radim Šimek. Za hosty zase obránce Michal Kempný a útočníci Dmitrij Jaškin s Jakubem Vránou. A právě druhý jmenovaný se prosadil i gólově. Ve dvanácté minutě hry využil protiútok a střelou pod lapačku vstřelil gól na 2:1. Capitals přidali další branky a nakonec se radovali z výhry 5:1. Vrána měl podíl ještě na posledním gólu, který do prázdné brány uklidil Tom Wilson.

Hokejisté Washingtonu tak přerušili vítěznou sérii Sharks, která trvala šest zápasů v řadě.

NHL:

Florida - Calgary 3:2 po sam. nájezdech, Columbus - NY Islanders 0:3, Detroit - Ottawa 3:2, Tampa Bay - Dallas 6:0, Nashville - Montreal 3:1, Chicago - New Jersey 5:2, Arizona - St. Louis 0:4, Winnipeg - Colorado 1:4, Vegas - Toronto 3:6, San Jose - Washington 1:5, Los Angeles - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech.

Pass it to yourself, V! pic.twitter.com/226Jf20SGa — Washington Capitals (@Capitals) 15 February 2019