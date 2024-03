Zápasy play-off by se neměly rozhodovat v nájezdech, shodují se aktéři duelu Komety Brno a Vervy Litvínov

Osmdesát minut hry v prvním extraligovém čtvrtfinále mezi hokejisty Brna a Litvínova vítěze nepřineslo, i po prodloužení platil vyrovnaný stav 1:1. Úvodní bod si tak nakonec Severočeši zajistili až díky samostatným nájezdům, které rozhodla až devátá série. Přestože jejich trenér Karel Mlejnek měl logicky radost, takto podle něj zápas vůbec neměl končit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pusťe si ohlasy aktérů na první čtvrtfinálové utkání mezi Litvínovem a Brnem

„Asi by se neměly zápasy play-off rozhodovat v samostatných nájezdech. Nicméně, ta pravidla jsou takto nastavená. Myslím, že za overtime se štěstí přiklonilo na naší stranu, za což jsme samozřejmě rádi,“ říkal při svém hodnocení po výhře v úvodním čtvrtfinále v Brně trenér hokejistů Litvínova Mlejnek.

Zmíněný overtime je česky prodloužení, ve kterém měli jeho svěřenci několik šancí rozhodnout. Například Petr Koblasa trefil těsně před koncem tyčku. Sám byl rád, že další minuty tvrdého boje nemusí absolvovat.

„Samozřejmě nájezdy jsou asi o štěstí, ale nevím, jak dlouho by se hrálo, když padly za čtyři třetiny pouze dva góly. Mně osobně ty nájezdy nevadí, ale jak říkám, je to trošku víc o štěstí, než kdyby se hrálo normálně,“ přiznal litvínovský útočník.

Problém nekonečných zápasů

Problém je, že v Tipsport extralize se v úvodu sérií play-off hrávají dva zápasy dva dny po sobě a takzvaná nekonečná prodloužení se i proto hrají až od pátých duelů, kdy už se hraje ob den a je větší prostor pro regeneraci. Podle brněnského obránce Radka Kučeříka by stálo za to se zamyslet nad změnou tohoto systému.

„Myslím, že by tomu sedělo, kdyby se hrálo dál. Mělo by se to rozhodnout při hře a ne takhle při trestných stříleních. Ale je to tak dané, nikdo s tím nic neudělá, takže to skončilo tak, jak to skončilo,“ řekl obránce Komety.

Vyrovnanost úvodního duelu mezi brněnskými a litvínovskými hokejisty naznačila, že až samostatné nájezdy můžou rozhodovat i druhý zápas, který odstartuje opět v Brně v pondělí v 17 hodin.