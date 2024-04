Zápasy si zbytečně komplikujeme. Stejně jako v předchozích sezonách, říká třinecký obránce Adámek

Semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem bude pokračovat šestým duelem. Obhájce titulu totiž dokázal vyhrát v Praze 3:2 a snížil stav série na 2:3 na zápasy. Sparta přitom vyrovnala, ale branku na 3:3 odvolali rozhodčí po zhlédnutí videa. Praha 10:46 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince vyhráli v pátém semifinále nad Spartou 3:2 a šestý zápas série odehrají na domácí půdě | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Škoda, že si tolik komplikujeme zápasy. Vedeme 2:0, 3:1 a ještě je z toho na konci takové drama. Nevím, zda jsme na to specialisté, ale měli bychom lépe zvládat koncovky. O druhý zápas jsme pak přišli a i nyní to mohlo být podobné. Hrozil konec sezony,“ kroutil hlavou po utkání třinecký Patrik Hrehorčák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejisty Sparty a Třince po pátém semifinálovém zápase

Sparta dokázala nejprve snížit jen devět desetin vteřiny před druhou přestávkou na 1:2. Když ve třetí části znovu inkasovala, odvolala tři minuty před koncem zápasu brankáře a v power play nejprve snížil Filip Chlapík a necelé dvě minuty před třetí sirénou dopravila Sparta puk do třinecké branky potřetí. Gól nejprve rozhodčí po zhlédnutí videa uznali, po trenérské výzvě hostů ho ale kvůli faulu na brankáře Ocelářů odvolali.

„Emoce tam byly velké. V hokeji se může stát cokoliv a my věříme vždy až do poslední chvíle, že můžeme dát gól. Teď se nám to bohužel nepovedlo,“ posteskl si při popisování emocí na střídačce obránce Sparty Jakub Krejčík.

Šťastný odraz a gól na 2:0! Obránce Marian Adámek svým prvním gólem v letošním play off přispěl k výhře Třince #momentyplayoff | #zatitulem | #SPATRI | @hcocelaricz pic.twitter.com/diZcb4gjEC — Tipsport extraliga (@telhcz) April 10, 2024

Infarktový je ale v sérii mezi Spartou a Třincem až na výjimky každý závěr utkání. „Vždy si to umíme zkomplikovat. V posledních sezonách to tak máme. Tentokrát jsme to naštěstí ukopali a jedeme domů na šestý zápas,“ oddechl si obránce Ocelářů Marian Adámek.

Šestý zápas bude hostit ve čtvrtek Třinec a nedá se čekat, že ztracená koncovka pátého duelu Spartu pro další duel srazí. „Není důvod panikařit. Jsme tak zkušení, že by byla škoda věšet hlavy. Prohráli jsme zápas, vedeme v sérii 3:2 a jedeme dál,“ říká odhodlaně autor obou gólů Sparty Filip Chlapík.