Zatímco Česku jsou fanoušci za přílišné fandění i pokutováni, v NHL je zvykem komorní atmosféra

O tom, že atmosféra na hokeji v české extralize a v zámoří nejde srovnávat, asi není potřeba polemizovat. Někomu se zdá zajímavější ta domácí, jiný nedá dopustit na to, co provází zápasy v NHL. Příznivci extraligových klubů hledají spolu s vedením extraligy tu správnou cestu, jak by měli fandit. Vedení soutěže chce vymýtit vulgarity, fandové se bojí, že v domácích halách bude ticho. Třeba jako v NHL, tvrdí. New York 11:07 20. října 2017

Není pochyb o tom, že v zámoří je hokej daleko větší show. A na úrovni. V halách je čisto, pořadatelé na sobě mají místo oranžových vest saka a kravaty a obvykle se domluví nejméně dvěma jazyky. V Madison Square Garden všechno odstartoval propracovaný videomapping, na tribunách ale bylo poměrně ticho.

Slovenský gólman ve službách Islanders Jaroslav Halák může srovnávat. Zažil například derby Montrealu s Torontem a to byl určitě jiný zážitek. Skvělé to ale prý bylo i ve staré hale Islanders, v Nassau Colliseu.

„Když jsme během mé první sezóny hráli ve staré hale s New York Rangers, nebylo tam slyšet jediného slova. Tam vždy fanoušci dokázali udělat výbornou atmosféru. V nové hale už to není takové, ale vždy, když hrajeme s Rangers, tak fanoušci přijdou a podporují nás,“ srovnává různé prostředí Halák.

Jsou arény a města, kde to žije, především v Kanadě, ale i někde ve Spojených státech, například ve Philadelphii. Na Manhattanu ale tolik ne. Podle fanouška Rangers Mika sedí ti, kteří fandí, především v horní části arény, kam se dají lístky koupit přeci jen za přijatelnější peníze.

„Tam dole to opravdu nevypadá jako hokejový zapas. Taková atmosféra jako v Torontu nebo v Montrealu, to tady opravdu nevidíte. Hlavně tedy tam dole ne,“ smutní Mike.

Podle něj nemá na vlažnější fandění vliv to, že se ani jednomu týmu z New Yorku nedaří podle představ, takové je to prý běžné. Fandí se slušně, pokud se tedy vůbec fandí, ale najdou se i výjimky.

„Jen se pozorně dívejte, třeba se i dneska něco semele. Už jsem tu při zápasech Rangers s Islanders zažil fanoušky vyvedené z arény nebo nějaké potyčky,“ tvrdí Mike.

Čtvrteční noční duel byl ale v klidu, fanoušky Rangers moc nevybudil ani výrazně zlepšený výkon jejich týmu ve třetí třetině. Nedá se říci, jestli to na tribunách bylo ve srovnání s českou nejvyšší soutěží lepší nebo horší. Bylo to prostě jiné. Atmosféru v NHL totiž netvoří jen pokřiky fanoušků, ale všechno kolem. A to je na takové úrovni, že vám takové to typické české fandění u hokeje vlastně až tak moc nechybí.