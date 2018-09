‚Když si nevezmu prášky, bolestí celou noc nespím.‘ Sledge hokejistu Šafránka bojuje s proleženinami

Handicapovaní sportovci nejsou zvyklí nic vzdávat. Bojují, aniž by dávali najevo jakoukoli bolest. Jenže realita bývá jiná. Vyprávět by o tom mohl kapitán národního týmu sledge hokejistů Zdeněk Šafránek. Před sebou má náročnou operaci a věří, že ho zbaví problémů s dekubity, tedy proleženinami. Praha 22:03 22. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán sledge hokejové reprezentace Zdeněk Šafránek | Foto: Pavel Petr

Před víc než patnácti lety na Zdeňka Šafránka v práci spadla automobilová konstrukce, jeden a půl tuny železa. Tato nehoda ho upoutala na vozík, ale nevzala mu chuť sportovat.

Kolem sebe rozdává optimismus a dobrou náladu. Doslova každého nabíjí energií. Jenže uvnitř bojuje s velkým zdravotním problémem a až do nedávna o něm vědělo jen nejbližší okolí.

„Mám dekubit čtvrtého stupně, což je proleženina a mám to na sedacím hrbolu. Tenhle dekubit je trochu zvláštní v tom, že je v místě, které relativně cítím, takže je to provázeno šílenými bolestmi a křečemi,“ popisuje Šafránek.

„Mám prášky, což jsou opiáty, na kterých jsem ne přímo závislý, ale pokud si je nevezmu v danou hodinu, tak bolestí celou noc nespím,“ přibližuje důležitost medikace Šafránek.

Na konci října čeká kapitána české sledge hokejové reprezentace operace. Zatím nenašel uspokojivou odpověď na otázku, jestli právě sport může být příčinou problémů. Věnuje se totiž i kolu nebo paraboxu.

Otevřít dveře dalším

O odpovídající léčbu bojoval několik let. Až zveřejnění jeho příběhu na sociálních sítích přineslo zásadní posun.

„Ten článek jsem bral jako osvětu pro lidi, kteří nevědí, že když se někomu zlomí páteř, nebo má nějaké zdravotní komplikace a nemůže kvůli tomu chodit, že to není jenom o tom, že nemůže chodit,“ vysvětluje sledge hokejista.

Díky článku se zvedla vlna solidarity. „Lidi začali posílat neskutečné částky a taky začali posílat kontakty na doktory,“ těšilo českého sportovce.

A to je na celé záležitosti nejdůležitější. Kolem trojnásobného účastníka paralympijských her by měl fungovat tým specialistů a pokusit se problémy s dekubity definitivně vyřešit. Nejde jen o něj.

„Dělal jsem to, aby všichni, co trpí dekubitama, měli otevřenější dveře, protože čekat na operaci s dírou v těle velikosti pěsti deset měsíců opravdu není pro člověka dobrá věc,“ uzavřel Šafránek s přáním, aby on sám se mohl po operaci věnovat podpoře charitativních projektů. To jako poděkování všem, kteří právě jemu teď pomohli.