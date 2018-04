Zdeněk Venera skončil v Olomouci. U týmu ho nahradí jeho asistenti

U hokejistů Olomouce skončil trenér Zdeněk Venera, šedesátiletý kouč se rozhodl odejít sám. Během třech let, kdy klub vedl, dotáhl Hanáky dvakrát do play off. V příští sezoně tým povedou dosavadní asistenti Jan Tomajko a Zdeněk Moták.

Olomouc 11:32 4. 4. 2018 (Aktualizováno: 11:41 4. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít