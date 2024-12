Ze sdíleného bytu až mezi smetánku NHL. Nečas je tahounem Caroliny, dostal ocenění pro hráče měsíce

Hokejista Martin Nečas je podle vedení soutěže nejlepším hráčem měsíce listopadu v NHL. Nečas se v jednu chvíli držel na prvním místě kanadského bodování, teď je druhý. Carolině pomohl k výhrám a tým se drží v popředí Východní konference. Přitom Nečas řešil prodloužení smlouvy s klubem na poslední chvíli a teď mohou být v Carolině rádi, že Martina Nečase podepsali znovu. Raleigh (USA) 21:36 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas oslavil v této sezoně NHL už dvanáct gólů | Foto: James Guillory-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Je to sedm let, co Carolina Hurricanes draftovala Martina Nečase, tehdejšího útočníka Komety Brno. Než se Nečas dostal do NHL, strávil rok na farmě, na apartnámu asi pět minut autem od haly týmu AHL Charlotte Checkers nebydlel sám. Komfort nejlepší ligy světa to v roce 2018 úplně nebyl.

„V apartmánu je to o něco lepší, alespoň nemusím být na hotelu. Když přijdete sem, uvědomíte si, že to je důvod, proč chcete do prvního týmu. Farma je obrovský rozdíl oproti NHL,“ popisoval v roce 2018 Nečas v Charlotte Radiožurnálu. Jenže pak už českého hokejistu na farmu do nižší AHL neposílali a stal se pevnou součástí prvního týmu Hurricanes.

The League's points leader: Martin Necas



37 points | 22 games pic.twitter.com/C3FNBZDRnH — NHL (@NHL) November 28, 2024

Ačkoli je dnes už stálicí v NHL, jeho jméno zůstává pro zámořské komentátory oříškem. „Říkali mi asi šesti různými způsoby a na některých stadionech to stále říkají špatně,“ přiznal Nečas.

V tomto listopadu odehrál Nečas patnáct zápasů, což je při pohledu do kalendáře jednoduchá matematika. V průměru je to zápas ob den. Nečas se dokonce dostal se na první místo produktivity NHL, což je z českého pohledu za poslední roky unikátní výkon.

Základní část ještě není ani ve své třetině a Nečas táhne Carolinu za co nejlepší pozicí před play-off. Aktuálně jsou Hurricanes v tabulce Východní konference třetí a Nečas v kanadském bodování NHL druhý. Za své výkony si vysloužil dokonce ocenění v anketě o nejlepšího hráče soutěže uplynulého měsíce.

Martin Necas, Mikko Rantanen and Connor Hellebuyck have been named the NHL’s “Three Stars” for the month of November presented by GEICO.#NHLStats: https://t.co/Npqj5uPzn9 pic.twitter.com/djjw8NrTKI — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 1, 2024