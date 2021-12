Na olympiádě chceme udělat super výsledek, těší se kapitánka ženských hokejistek Mills

České hokejové reprezentantky nastoupí poprvé na olympijských hrách. Už na letošním světovém šampionátu ukázaly zlepšení, ale na víc než na postup do čtvrtfinále to tehdy nestačilo. Hlavní úspěch přišel později v listopadové olympijské kvalifikaci v Chomutově, kde si Česky zajistily letenky na únor příštího roku na Hry do Pekingu. Praha 16:57 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitánka českých hokejistek Alena Mills. | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že se holky strašně posunuly mentálně, emocionálně, duševně a spoustu věcí se na mistrovství světa naučily,“ řekl před startem kvalifikace trenér Tomáš Pacina.

I jeho svěřenkyně cítili, že premiérový postup na olympijské hry je blíže než před čtyřmi lety.

„Tam jsme prohrály se Švýcarkama, ale letos jsme tomu určitě nejblíž, protože ta skupina je lehčí než ty předtím,“ nešetřila v rozhovoru pro Radiožurnál optimismem hokejistka Aneta Lédlová.

Na ledě český tým roli favoritek ve své kvalifikační skupině jednoznačně potvrdil. Dánsko zdolal 3:1, Polsko deklasoval 16:0 a v přímém souboji o postup porazil Maďarsko 5:1.

„Nedá se to popsat, holky na to čekaly strašně dlouho. Hrály jsme za všechny ženy v Česku, za všechny babičky, maminky, sestry, dcery. Ženský hokej bude poprvé v historii na olympiádě,“ radoval se kouč Tomáš Pacina.

„Konečně jsme se dočkaly, za ty holky, co jsme tady už déle a užíváme si to. Je to úžasný pocit a už se těšíme na olympiádu a chceme tam taky udělat nějaký super výsledek,“ usmívala se kapitánka Alena Mills, která hraje za českou reprezentaci už 17 let, uspěla až v páté olympijské kvalifikaci a vidí, jak se tým neustále zlepšuje.

„Myslím, že jsme hodně změnily naší hru, co se týče držení puku, že ho neodhazujeme, když jsme pod tlakem. Otočíme to a jdeme zpátky a soupeř pak ze hry moc nemá a je nervózní a naštvaný. To bych řekla, že jsme využily naší českou chytrost a k tomu dobré principy od trenérů,“ dodala Mills.

A nejen to. České hokejistky fungovaly jako tým. I proto u nich postup na olympijské hry přinesl velké emoce.

„Se spoustou holek se známe od dětství, takže patnáct a více let. To je neuvěřitelné a v tom je ženský hokej emocionálnější a my bychom na ledě jedna za druhou umřely.“ řekla Dominika Lásková.

Do olympijského turnaje vstoupí české hokejistky 3. února v Pekingu zápasem proti domácí Číně.