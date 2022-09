To nejlepší, co jsem na světě zažila, popisuje euforii bronzového úspěchu kapitánka hokejistek Mills

Na nejvyšších příčkách nic neobvyklého, první Kanada a druhé USA. Ale na třetí příčce historická novinka - české hokejistky. Národní tým vybojoval na mistrovství světa v Dánsku dosud nevídaný úspěch, když nejenže premiérově postoupil do bojů o medaile, ale tu bronzovou nakonec i získal. Stalo se tak po výhře nad Švýcarkami v poměru 4:2. „Celý šampionát byl to tom zůstat důslední a hrát to, co chceme,“ shrnula trenérka Carla MacLeodová. Frederikshavn (Dánsko) 9:52 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hokejistky pózují s bronzovými medailemi z mistrovství světa | Foto: Bo Amstrup | Zdroj: AP/ČTK

„Úžasné, neuvěřitelné. Asi to nejlepší, co jsem na světě zatím zažila. Je to výsledek posledních dvou let a obrovské práce, kterou do toho holky dávají.“

Taková jsou slova kapitánky české reprezentace Aleny Mills, která jako první zvedla nad hlavu malý pohár pro třetí nejlepší ženský hokejový tým světa v tomto roce.

A jaký to je pocit sáhnout si na historicky první českou medaili z hokejového mistrovství světa žen, popsala Natálie Mlýnková: „Drží se to nádherně. Přály jsme si to dlouho a šly jsme si za tím. A jsme jenom rády, že se nám to splnilo.“

Mlýnková byla ústřední postavou českého týmu v zápase proti Švýcarkám. V první třetině otevřela skóre celého zápasu a prosadila se i ve druhé části, když vstřelila čtvrtou branku českého týmu.

„Nerada hodnotím sama sebe, ale jsem šťastná, že nám to tam padlo, že jsme daly víc gólů než soupeřky. A to je nejdůležitější, týmový úspěch na prvním místě,“ zdůraznila Mlýnková.

České hokejistky po utkání rozjely mohutné oslavy. Nechyběla ani studená oslavná sprcha, kterou schytala při příchodu do šatny trenérka českého týmu Carla MacLeodová.

„No jasně, že mě polily. Přivítaly mě tak v kabině. Ale je skvělé být součástí takového okamžiku, obrovský úspěch. Musím vyzdvihnout hráčky a realizační tým za to, jak zvládli tuhle těžkou práci a jak byli důslední,“ pokračovala MacLeodová.

„Protože o tom byl celý šampionát. Zůstat důslední a hrát to, co chceme,“ vysvětlila.

České reprezentantky tak výhrou nad Švýcarkami 4:2 získaly vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Z Dánska si do České repuliky přivezou bronz.