České hokejistky slaví historický triumf, Švýcarky přehrály 4:2 a na mistrovství světa berou bronz

České hokejistky přehrály na mistrovství světa v nedělním zápase o bronz výběr Švýcarska 4:2 a získaly první medaili z velkého turnaje. V dánském Frederikshavnu od začátku dominovaly a zaslouženě si došly pro největší úspěch v historii ženského hokeje v Česku. Frederikshavn (Dánsko) 17:27 4. 9. 2022 (Aktualizováno: 17:35 4. 9. 2022)

„Náš slogan je: každý den si pro to běž,“ zdůrazňovala kanadská trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová ještě před semifinále s USA. V něm sice Češky schytaly desetigólový příděl, sloganu se ale držely i dál.

Do souboje o bronz proti Švýcarkám vletěly hodně aktivně. Natálie Mlýnková navíc převahu proměnila v gól, soupeřky se jen těžko dostávaly do útočné fáze, natož do šancí.

První švýcarská rána přišla až při přesilové hře v polovině úvodní části, jenže hned to byla rána přesná. Alina Martiová bombou z osy kluziště srovnala, 1:1.

I po překvapivém zásahu z ničeho nic dominovaly na české střídačce úsměvy a psychická pohoda, jako by o nic nešlo. A přitom šlo o první medaili z velkého turnaje v historii českého ženského hokeje.

Ta se začala přibližovat na konci první třetiny, když poslala Češky zpátky do čela Daniela Pejsová, a zejména v prostřední dvacetiminutovce. Nejdřív se švýcarským brankovištěm prohnala Vendula Přibylová, cestou nabrala odražený puk a kolem zmatené Braendliové zakončila do prázdné. Pak ji doplnila svým druhým zápisem po skvělé individuální akci Mlýnková, 4:1.

Skvělá nálada se přelévala do euforie. Potvrdily to záběry z tunelu před nástupem do závěrečné části. Češky se smály do kamery, radostně pokřikovaly a předváděly vtipné obličeje.

„Jde o to, kým jsme a jakým stylem hrajeme,“ připomínala trenérka MacLeodová před utkáním. Možná tím myslela právě aktivní, útočný a hlavně pozitivní přístup za každé situace. Bavit se hokejem.

Takový plán se hůře realizoval, když Nicole Vallarioová v 50. minutě snížila a nastartovala švýcarské vzepětí. Češky se poprvé ocitly pod tlakem, jež však pomalu upadal.

Vrátil se dvě minuty před koncem, když Švýcarky riskovaly s odkrytými zády. Češky ale nápor vydržely, a to až do závěrečné sirény, která stvrdila historický úspěch pro ženský hokej. První medaile z velkého turnaje.

Následovaly slzy radosti a mohutné oslavy bronzového triumfu.

Mistrovství světa hokejistek v Herningu (Dánsko): O 3. místo: Česko - Švýcarsko 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) Branky a nahrávky: 8. Mlýnková (Mrázová, Tejralová), 16. Pejšová (Lásková), 23. Přibylová (Neubauerová, Peslarová), 30. Mlýnková (Mrázová) - 12. Martiová (Christenová, Leemannová), 50. Vallarioová (Rüeggová, Stalderová). Rozhodčí: Lieffersová (Kan.), Hillerová - Cameronová (obě USA), Hammarová (Švéd.). Vyloučení: 7:6. Využití: 1:2. Diváci: 1294. Sestava Česka: Peslarová - Lásková, Pejšová, Horálková, Tejralová, Radová, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Šapovalivová - Pejzlová, Hymlárová, Křížová - Neubauerová, Přibylová, Mills - Pátková, Sarnovská, Erbanová. Trenérka: Carla MacLeodová.