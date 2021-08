České hokejistky cítí ve čtvrtfinále proti Finsku šanci. Trenér Pacina si pochvaluje charakter týmu

„Myslím, že jsme mentální připravení, lepšili jsme se zápas od zápasu. Těšíme se moc, budeme hrát proti jednomu z nejlepších mužstev na světě," vyprávěl před čtvrtfinálovým duelem kouč národního týmu hokejistek Tomáš Pacina.

Pacina si moc dobře uvědomuje sílu finského týmu, zároveň ale věří, že jeho svěřenkyně mají na to postoupit do semifinále.

„Pro mě je velká pocta být trenérem těchto holek, každá z nich je velkou osobností a tyto osobnosti se sloučily v jeden tým. Na střídačce, v kabině i tady na hotelu mám velmi klidný pocit, když vím, jaké hráčky proti Finsku půjdou na led,“ říká trenér.

Optimismus před čtvrtfinálovým duelem převládá i u hokejistek, což potvrzuje kapitánka Alena Mills. „Každá holka, která tu je, týmu něco přináší. Myslím, že šance jsou velké, na zápas se těším moc. Už z toho důvodů, že vím, že se český hokej zase posunul o krok dál, hrajeme dobře a zlepšujeme se,“ říká Mills.

České hokejistky nestačily ve čtvrtfinále před dvěma lety právě na Finsko. Podle asistentky kapitánky - Kateřiny Mrázové - se ale tým o té doby hodně změnil.

„Rozdíl mezi tímto a minulým mistrovstvím je, že máme čtyři vyrovnané lajny. Budeme na ně chtít hrát agresivní hokej a nenechat je rozjet. Když se nám to podaří, budeme mít velkou šanci,“ věří Mrázová.

Český tým nastoupí k duelu s Finskem poprvé až ve večerním bloku, podle trenéra Paciny se tak hokejistkám úplně změní režim.

„Ten den jsme úplně změnili, co se týče rozbruslení, suché přípravy, jídel... Ve všech dosavadních zápasech jsme ani neměli ranní rozbruslení, byli jsme jen ráno na hotelu, kde jsme dělali suchou přípravu. Na druhou stranu, Finky mají stejné podmínky. Ale my jsme tak natěšení, že je nám úplně jedno, jestli budeme hrát v pět ráno či v sedm večer. Hlavně nás pusťte na led a my odvedeme ten nejlepší výkon," říká Pacina.

Čtvrtfinálový duel Česka s Finskem začne v neděli v půl páté ráno českého času.