Tak rychlý postup nečekal ani trenér. Hokejistky prochází mistrovstvím světa bez ztráty bodu

Hokejové mistrovství světa mužů startuje na Slovensku až za měsíc, české hokejistky už ale svůj světový šampionát ve Finsku rozehrály. A hned po prvních třech zápasech slaví nečekaně rychlý postup do čtvrtfinále. Espoo/Finsko 13:04 9. dubna 2019

„Nikdo nepočítal s tím, že budeme mít po třech zápasech devět bodů a budeme si to takhle vychutnávat. Já ve skrytu duše věřil, že by se nám to mohlo povést, víc jsem tomu začal věřit po výhře nad Švédskem,“ řekl serveru hokej.cz trenér českých hokejistek Petr Novák.

České hokejistky si zajistily účast ve čtvrtfinále i přesto, že je v základní skupině čeká v úterý večer ještě utkání s Německem. To už ale na postupu českého týmu nic nezmění. Češky si účast ve vyřazovací fázi vybojovaly dokonce jako první ze skupiny B, kde kromě nich a Německa hrají ještě Japonky, Švédky a Francouzky.

Nejcennější ve skupině je výhra nad Švédskem, které český ženský tým zdolal po šesti letech. Ve třetím zápase hokejistky porazily Japonsko 3:1, nejlepší hráčkou byla vyhlášena brankářka Klára Pejslarová, která v klíčový okamžik ve třetí třetině chytila samostatný nájezd.

Dosud nejlepším umístěním českých hokejistek na světovém šampionátu je 6. místo z roku 2015. České hráčky jsou na dobré cestě k tomu, aby tento výsledek minimálně vyrovnaly. Už teď navíc splnily svůj cíl, kterým byla záchrana v elitní divizi mistrovství světa.

„První cíl je splněný. Udrželi jsme se a hrajeme čtvrtfinále. Teď musíme počkat s kým, pak se pořádně připravit a zkusit překvapit,“ zůstává nohama na zemi trenér Novák.

Podobná nálada je i v týmu. „Záchrana byla cíl, ale nebudeme se nějak limitovat, že jsme splnily, co jsme měly. Pořád můžeme jít dál a uvidíme, jak to na čtvrtfinále vyjde,“ vyhlíží vyřazovací boje útočnice Tereza Vanišová.

Čtvrtfinálový zápas čeká české hokejistky ve čtvrtek. Proti jakým soupeřkám, o tom závěrečné zápasy ve skupinách. V úvahu připadají výběry Kanady, Finska, nebo Ruska.

