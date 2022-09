,Nejsme tu proto, abychom odjely bez medaile.‘ Hokejistky věří, že v semifinále nad USA uspějí

Historicky teprve druhé utkání proti týmu USA čeká v sobotu české hokejistky na mistrovství světa v Dánsku. Na únorových olympijských hrách Češky prohrály ve čtvrtfinále 1:4, tentokrát se oba výběry utkají v semifinále, do něhož české hráčky postoupily poprvé. Po čtvrtečním vítězství nad Finskem 2:1 v prodloužení mají před sebou jistotu dvou utkání a pokud jedno z nich vyhrají, získají medaili. Až do letoška bylo maximem Česka na MS šesté místo. Frederikshavn (Dánsko) 13:15 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace žen | Zdroj: Reuters

„Nejsme mezi nejlepší čtyřkou proto, abychom odjely bez medaile. Když budeme hrát jako doteď, tak věřím, že to klapne,“ uvedla kanadská trenérka Carla MacLeodová pro web hokej.cz.

Historický triumf českých hokejistek na MS, Finsko udolaly 2:1 v prodloužení a poprvé dosáhly semifinále Číst článek

„Zápas bereme jako další příležitost ukázat, kdo jsme. Každou hrou se zlepšujeme a chceme získat co nejvíc. Náš slogan je: Každý den si pro to běž. A přesně to děláme. Jdeme si za svým cílem a je jedno, proti komu budeme hrát. Pořád se budeme prezentovat svou hrou,“ dodala.

Češky zatím v Dánsku neprohrály. Výkonnostně slabší skupinu B ovládly bez ztráty bodu s impozantním skóre 21:2.Ve čtvrtfinále poté vydřely výhru nad Finskem, které na MS předtím nikdy neporazily. Vedle postupu do semifinále si zároveň pro příští šampionát zajistily start ve skupině A.

„Od začátku až do konce jsem věřila, že to prolomíme a že to dobře dopadne,“ řekla obránkyně Aneta Tejralová, která svým gólem v čase 60:41 čtvrtfinále rozhodla.

„Máme plnou hlavu toho, že jsme porazily Finsko, prolomily jsme to. Teď už je úplně jedno, jaký soupeř nás čeká. Určitě bude těžší než Finsko,“ dodala Tejralová.

Opora týmu

Klíčovou postavou českého výběru na MS je brankářka Klára Peslarová, která kraluje statistikám šampionátu s úspěšností 96,59 procenta a 0,64 inkasovaného gólu na zápas.

Pětadvacetiletá gólmanka byla hráčkou utkání i v Pekingu, kde si proti Američankám připsala 55 zákroků a kapitulovala jen třikrát. Poslední branku vstřelily zámořské hráčky při české power play.

„Na olympiádě jsme si poprvé vyzkoušely, jaké je to si proti Americe zahrát. A myslím si, že jsme odvedly neskutečný výkon. Budeme v tom chtít pokračovat a udržet s Amerikou krok. A kdo ví, třeba tam dvakrát hodíme puk a dvakrát to tam spadne,“ uvedla Peslarová pro HokejkaTV.

„Nebude to nejjednodušší zápas, ale věřím, že si odpočineme, nabereme síly a půjdeme celých 60 minut na sto procent,“ podotkla.

Zápas se bude hrát od 14.00 v Herningu, kde se Češky na MS představí poprvé. Doposud všechny své duely odehrály ve 200 km vzdáleném Frederikshavnu.