‚Každý díl do sebe perfektně zapadl.‘ Ženská hokejová ‚šestnáctka‘ slaví zlato na Evropském poháru

V událostech mistrovství světa v ledním hokeji ve Finsku zapadl jeden z dalších úspěchů českého hokeje. Tentokrát se o něj postarala ženská reprezentace do 16 let, která v sobotu ovládla Evropský pohár v Budapešti, když jasně porazila Maďarky 4:0, a po bronzu a dvou stříbrech slaví vytoužené zlato. „Měl jsem z toho týmu takový pocit, že jsme neporazitelní," hodnotí turnaj v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz trenér Rudolf Valla. Rozhovor Praha 17:41 17. května 2022

Ženská reprezentace do 16 let měla v předchozích letech dobré výsledky a slavila bronz i stříbro, ale až teď to dotáhla ke zlatu. Co bylo tentokrát jinak?

Předchozí roky vám nemůžu říct, protože když byl Evropský pohár, tak jsem tam nebyl. Ale myslím si, že nám hodně pomohlo, že jsme hráli na dvacet lidí, na čtyři pětky, a využili jsme všechny hráčky, které jsme měli. V podstatě ke konci turnaje jsme všechny přejeli fyzicky.

Vy jste očekávali, že budete mít ve finále Finsko, ale nakonec jste hráli proti Maďarkám, nad kterými jste jasně vyhráli 4:0. Pomohlo vám to?

Myslím si, že jsme měli takovou formu, která nám gradovala, že věřím tomu, že kdybychom hráli s Finskem, tak bychom je porazili. V podstatě jsem měl z toho týmu takový pocit, že jsme neporazitelní, že bychom porazili ve finále kohokoliv.

A čím to bylo, že jste se tak cítili? Bylo to tím, že jste opravdu měli formu nebo se sešla i dobrá parta hráček, protože kapitánka Mazancová nastupovala i potom, co skončila v nemocnici.

Měli jsme skvělou partu od realizačního týmu po všechny hráčky. Skvěle si všechny sedly. Skládali jsme to v podstatě jako takové puzzle, každý díl do sebe perfektně zapadl. Holky k sobě měly skvělý vztah a tím hokejem se bavily. Když přišlo na lámání chleba, tak tam všechny nechaly úplně všechno, protože tím, že je to bavilo a měly dobrou partu, tak tam nechaly jedna za druhou úplně všechno.

Příběh kapitánky Mazancové je naprosto úžasný, když po zápase byla čtyři hodiny v nemocnici bez jídla. Bez toho přijela večer na hotel a druhý den odpoledne hrála a rozhodla semifinále. To bylo naprosto skvělý.

‚Všechno nám sedlo‘

Jak byste tedy zhodnotil celkový výkon týmu?

Měli jsme skvěle natrénováno, měli jsme výbornou partu, všechno nám to sedlo, včetně toho drama v semifinále se Švýcarkami s vítěznými nájezdy. Pak samozřejmě ta čára mezi úspěchem a neúspěchem je strašně tenká. Stačilo, kdybychom dali o jeden gól míň, tak jsme v tom finále nebyli. Ale tím, že jsme opravdu moc chtěli a holky se strašně snažily a semkly se, tak se nám to podařilo.



Když jste nakousl to Švýcarsko. To byl taky jeden faktorů, který u vás rozhodl, že vás nakopla výhra na nájezdy?

Stoprocentně. Vlastně jsme je celý zápas přestříleli, přehráli. Ve třetí třetině jsme hráli strašně aktivně, nenechali jsme je hrát, že měli hrozně šikovnou kapitánku. A tím, že třetí třetinu s námi hrály v podstatě na deset lidí, tak se strašně unavily a myslím si, že i s tím Finskem pak nepodaly takový výkon, jaký měly.

Opravdu jsme je celý zápas, nebo hlavně třetí třetinu, nepustili k ničemu a 30 vteřin, to byla taková chyba v podstatě z mladické nerozvážnosti, protože holky samozřejmě mají odehráno málo zápasů a nejsou tak takticky vyzrálé. Takže i těch 30 vteřin před koncem, než v útočném pásmu ztratily puk, tak pořád chtěly hrát dopředu, chtěly dát gól. Stačilo prostě zajet s pukem za bránu a jenom to tlačit podél mantinelů a Švýcarky jsme k ničemu nepustili. Ale bohužel z té přemíry snahy, a že pořád chtěly hrát aktivně, tak nám Švýcarky z elitní útoku ujely a daly nám gól. Tím pádem 30 vteřin před koncem srovnaly na 3:3. To je pro tým, který inkasuje takto před koncem, to nejhorší, co může být. Ale přesto síla toho týmu byla taková, že jsme si na ty nájezdy věřili, a nakonec jsme vyhráli. Že nás to nepoložilo.

Abych se ještě vrátila k finálovému zápasu s Maďarskem. Vy jste je úplně přestříleli, takže by se dalo říct, že to byl z vaší strany jasný zápas?

Řekl bych, že jo. Přehráli jsme je, přebruslili jsme je, měli jsme lepší fyzičku. A když jsem viděl, že v každém střídání jejich nejlepší hráčky jezdí v předklonu na střídačku a mají toho dost, tak z toho jsem měl obrovskou radost, že jsme je byli schopni přehrát. Fyzicky bych řekl, že na tom byly líp, jako parametrama – měli hrozně vysoké, silné holky, hráli takový silový hokej. Na fyzičku a na tu chuť a touhu, kterou jsme měli, tak jsme je přehráli.

Jak to, že vy jste zvládli oproti jiným týmům hrát v mnohem větším počtu?

Měli stejně hráček jako my, ale my jsme prostě věřili těm dvacet, které jsme vybrali. V této věkové této kategorii je to spíš výjimka, že se hraje na čtyři pětky, na dvacet lidí. My jsme do toho šli s tím, že všichni dostanou skoro stejný čas na ledě a ušetříme síly. Ať chcete nebo nechcete, je to strašně náročné ve čtyřech dnech čtyři zápasy. Takže jsme síly ušetřili tím, že jsme hráčkám věřili, že jsou všechny schopny to takto odehrát a dali jsme všem stejnou příležitost a vrátilo se nám to zpátky s tím, že jsme na konci turnaje měli lepší fyzičku než všichni ostatní.

Růst ženského hokeje

Čím to je, že jste byli schopni vytvořit takto vyrovnaný tým? Je to další důkaz toho, že ženský hokej v Čechách se pomalu začíná zvedat a dorůstá do světové úrovně?

Stoprocentně, základna se rozšiřuje. Samozřejmě, když to stavíte jako pyramidu, tak vždycky vám na tom vrcholku někdo vyplave. Pamatuji si ženský hokej před 20 lety, to bylo pár holek, které uměly hrát, tak jsme to opravdu mohli hrát třeba na těch osm, deset. Ale dneska, kdybychom jich vzali 25, tak by to bylo strašně vyrovnaný. Byly by na stejné úrovni.

Holek neustále přibývá. Teď hrály ženský na olympiádě, takže ty holky, který hrají hokej, tak mají další vzory v tom, že nemusí vzhlížet k mužům, ale k ženám, které tam hrály. Takže je to pro ně obrovská motivace tím, že je před nimi olympiáda, nějaká vidina toho, že se můžou někam posunout. Strašně je to motivuje.

Holky to mají strašně těžký v tom, že se v každém klubu musí rvát o místo na slunci, protože třeba do 15, 16 let hrají s klukama. Je tam třeba jedna nebo dvě holky v týmu a mají to těžký.

Spousta lidí ženský hokej srovnává s mužským, což samozřejmě nejde. Fyzické parametry jsou u mužů samozřejmě někde jinde, ale do 15 let je to v podstatě vyrovnané. Pak ty kluci v 15, 16 letech holky fyzicky přejedou, přerostou. Ale do těch 15 let hrají holky s klukama vyrovnaně. Na ledě nepoznáte, kdyby neměly dlouhý vlasy, jestli je to kluk nebo holka. Ale tím, že je to pro ně strašně těžký se v klubech prosadit a musí se rvát o místo na slunci, tak o to jsou v tomto věku odolnější a cílevědomější, pokud chtějí něco dokázat.

Vidíte změny v aktuální přístupu k ženskému hokeji v České republice?

Myslím si, že se to zlepšuje. Když si vezmete reprezentace, samozřejmě, že se to strašně zvedlo, zlepšilo se to a dává se do toho víc peněz, než se dávalo. A je to na tom vidět.

Vy po této sezoně končíte a nahradí vás Jan Lucák. Proč z reprezentace odcházíte?

Na konci května mi skončila smlouva a svaz už ji neobnovil, tak proto končím. Takže to byl takový hořkosladký konec.

Nevíte, proč se svaz sáhl po někom jiném ještě zvlášť, když teď pod vámi reprezentace do 16 let měla úspěch?

Nevím, nevím.

Česká ženská reprezentace do 16 let získala na Evropském poháru zlato | Foto: Hédi Tumbász / Magyar Jégkorong | Zdroj: Facebook - European U16 Women's Ice Hockey Cup