ŽIVĚ: Kometa vede v souboji neporažených týmů nad Spartou. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Úřadující šampioni Tipsport extraligy z Brna od 16.30 hostí pražskou Spartu. Oba celky získaly ve dvou uplynulých kolech shodně šest bodů. Zápas vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
V repríze loňského semifinále play-off proti sobě hrají dva ze tří dosud stoprocentních týmů. Kometa v uplynulých dvou kolech získala skalp Litvínova a Mladé Boleslavi, Sparta zase skolila České Budějovice a Třinec.
Zápas, který začal v brněnské Winning Group Areně v neděli v 16.30, vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.