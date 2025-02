ŽIVĚ: Pardubičtí hokejisté sehrají derby s Hradcem Králové. Radiožurnál Sport odvysílá živý přenos

Nedělní 48. kolo hokejové extraligy nabídne východočeské derby. Druhé Pardubice doma přivítají hokejisty Hradce Králové. Mountfieldu by se přitom hodil tříbodový zisk, který by je posunul blíže nejlepší čtyřce a přímému postupu do čtvrtfinále play off. Přímý přenos z utkání můžete poslouchat na stanici Radiožurnál Sport, utkání Pardubice – Hradec Králové začiná v 17.30.

