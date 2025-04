ŽIVĚ: Sparta hraje proti Brnu rozhodující utkání o finále. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Až sedmý duel semifinálové série rozhodne o druhém postupujícím celku do finále play-off hokejové Tipsport extraligy. V 18.30 začne v pražské O2 aréně utkání mezi Spartou a brněnskou Kometou. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Praha 18:00 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Semifinálovou sérii play-off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Kometou Brno rozhodne až sedmé utkání | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Před semifinálovou sérii byla favoritem na postup do finále pražská Sparta, ale hned na úvod prohrála s brněnskou Kometou 2:3. Navíc celek z jihu Moravy ovládl i páté utkání série, když v Praze vyhrál 4:3 po prodloužení. Podaří se svěřencům trenéra Kamila Pokorného „vyloupit“ O2 arénu i potřetí? Poslouchejte rozhodující sedmé utkání Sparty proti Brnu od 18.30 v přímém přenosu s komentářem Petra Kadeřábka a hokejového experta Radiožurnálu Sport Martina Procházky.

„My víme, jakou sílu oni mají. My musíme vyndat áčkový zápas, bez toho to nepůjde a já doufám, že se na to připravíme, odvedeme maximum a doma zvítězíme,“ věří se čtyřmi brankami nejlepší střelec série Michal Řepík.

Sebevědomě ale půjdou do sedmého zápasu i hosté. „Dokázali jsme, že jsme s nimi schopni hrát a že je můžeme porazit i doma. My tam s tím jedeme, máme sebevědomí, věříme si na ně. Když budeme hrát, co máme, tak věřím, že budeme úspěšní,“ věří Šimon Stránský.

Vítěz nedělního duelu postoupí do bojů o titul, ve kterém vyzve Pardubice. Východočeši semifinálovou sérii ukončili už ve čtvrtek, když si s hlavním rivalem Hradcem Králové poradili poměrem 4:1 na zápasy.