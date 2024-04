ŽIVĚ: Sparta odehraje první semifinálový zápas s obhájci titulu z Třince. Poslouchejte přímý přenos

Podmínky v zahraničí jsou pro mladé hokejisty lepší, sami to cítí a odchází, říká olympijský vítěz Čaloun

Stát by měl víc podporovat sport. Je to prevence výdajů za léčbu civilizačních chorob. V Německu už to pochopili, u nás je veřejná podpora sportu stále malá, říká olympijský vítěz z Nagana Jan Čaloun.