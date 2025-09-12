Sparta při prvním domácím zápase sezony hostí Třinec. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
Hokejisty Sparty po úspěšné premiéře na ledě Českých Budějovic čeká první domácí utkání v nové sezoně hokejové Tipsport extraligy. Jejich soupeři budou hráči Třince, jenž sezonu rovněž zahájili vítězně. Olomouc, která hrála baráž o udržení v nejvyšší soutěži, porazili Oceláři vysoko 8:2. .Oba týmy tak budou chtít na vítězství navázat. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.
Oceláři jsou po prvním kole, díky vysoké výhře 8:2, v čele tabulky. Mistři z roku 2024 budou chtít na úspěch navázat. V cestě jim však budou stát hokejisté Sparty, kteří sezonu rovněž zahájili vítězně, když si z Českých Budějovic odvezli tři body a výhru 3:2. Navíc mají výhodu domácího prostředí a fanoušků.
Utkání je naplánované na 18:30. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.