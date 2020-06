Pastrňák se dotáhl na Jágra. Útočník Bostonu počtvrté za sebou získal prestižní Zlatou hokejku

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák získal v předčasně ukončené základní části NHL Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce soutěže. Stejně jako Alexandr Ovečkin z Washingtonu nastřílel 48 branek. V kanadském bodování skončil s 95 body třetí.

Havířovský rodák Pastrňák, jenž se stal v roce 2017 nejmladším vítězem Zlaté hokejky v historii, se čtvrtým vítězstvím zařadil po bok Vladimíra Martince.

„Vážím si toho. Každá Zlatá hokejka pro mě hodně znamená. Zároveň je to inspirace a motivace do dalších sezon. To je pro mě vždy nejdůležitější. Vždycky se chci zlepšovat,“ řekl Pastrňák.

Jágrova sbírka

Pětkrát triumfoval Dominik Hašek, dokonce dvanáctkrát pak Jaromír Jágr. Ten byl dosud jediným hráčem, kterému se podařilo zvítězit čtyřikrát za sebou (2005 až 2008).

Kvůli pandemii koronaviru vzešlo konečné pořadí už z prvního kola hlasování. Další dvě kola, naplánovaná po skončení mistrovství světa a v závěru NHL, byla tentokrát zrušena. Výsledky ankety byly vyhlášeny v pořadu České televize bez tradičního galavečeru.

52. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 519 bodů, 2. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL) 370, 3. Jakub Voráček (Philadelphia Flyers/NHL) 312, 4. Jakub Vrána (Washington Capitals/NHL) 301, 5. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 281, 6. Milan Gulaš (Škoda Plzeň) 218, 7. David Krejčí (Boston Bruins/NHL) 177, 8. David Rittich (Calgary Flames/NHL) 123, 9. Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL) 107, 10. Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL) 97.