Pastrňák poosmé zvítězil v anketě Zlatá hokejka. Za oporou Bostonu skončili Nečas a Červenka

57. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 565 bodů, 2. Martin Nečas (Carolina Hurricanes; Colorado Avalanche/NHL) 451, 3. Roman Červenka (Dynamo Pardubice) 372, 4. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL) 340, 5. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights/NHL) 311, 6. Jakub Flek (Kometa Brno) 299, 7. Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL) 230, 8. David Tomášek (Färjestad/Švéd.) 213, 9. Karel Vejmelka (Utah/NHL) 196, 10. Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary) 158.

Další pořadí:

11. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) 202, 12.-13. Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice) oba 137, 14. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 135, 15. Michal Postava (Kometa Brno) 62, 16. Šimon Hrubec (Curych Lions/Švýc.) 46, 17. Michal Kovařčík (Kärpät Oulu/Fin.) 44, 18.-19. Daniel Vladař (Calgary Flames/NHL), Tomáš Nosek (Florida Panthers/NHL) oba 41, 20.-21. Ondřej Palát (New Jersey Devils/NHL), Ondřej Kaše (Verva Litvínov) 39, 22. Jiří Kulich (Rochester Americans/AHL; Buffalo Sabres/NHL) 35, 23. Filip Chlapík (Sparta Praha) 21, 24.-25. Daniel Voženílek (EV Zug/Švýc.), Eduard Šalé (Coachella Valley Firebirds/AHL) 17, 26. Filip Pyrochta (Mladá Boleslav) 15, 27.-28. Jiří Ticháček (Rytíři Kladno), Jakub Štancl (Kelowna Rockets/AHL) oba 14, 29.-30. Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA), Filip Chytil (New York Rangers; Vancouver Canucks/NHL) oba 13, 31.-32. Matěj Stránský (Davos/Švýc.), Josef Kořenář (Sparta Praha) oba 12, 33. Petr Mrázek (Chicago Blackhawks; Detroit Red Wings/NHL) 8, 34.-37. Michael Špaček (Servette Ženeva/Švýc.; Sparta Praha), Petr Sikora (Oceláři Třinec), Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec), Matěj Blümel (Texas Stars/AHL; Dallas Stars/NHL) všichni 6, 38.-42. David Kaše (Litvínov), David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL), Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Radek Faksa (St. Louis Blues/NHL), Jakub Dobeš (Laval Rocket/AHL; Montreal Canadiens/NHL) všichni 5, 43.-47. Matyáš Melovský (Baie Comeau Drakkar/QMJHL), Jan Mandát (Dynamo Pardubice), Matyáš Kantner (KalPa Kuopio/Fin.), Vojtěch Hradec (Mladá Boleslav), Oskar Flynn (Bílí Tygři Liberec) všichni 4, 48. Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL) 3, 49.-54. Filip Zadina (Davos/Švýc.), Matěj Maštalířský (Litvínov), Jaromír Jágr (Rytíři Kladno), Ivan Ivan (Colorado Eagles/AHL; Colorado Avalanche/NHL), Daniel Gazda (Ilves Tampere/Fin.), Vojtěch Čihař (Energie Karlovy Vary) 2, 55.-60. Šimon Zajíček (Verva Litvínov), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Jakub Lauko (Minnesota Wild; Boston Bruins/NHL), Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL), Dominik Frodl (Energie Karlovy Vary), Marian Adámek (Oceláři Třinec) všichni 1.