Zraněný Jágr: Návrat nechci uspěchat, musím být prospěšný pro tým

„Nechci se jen vrátit, abych hrál. Musím týmu pomoci. Možná bych to udělal na začátku kariéry, ale teď chci být hlavně zdravý,“ uvedl Jaromír Jágr v pro oficiální web NHL. Druhý nejproduktivnější hráč historie nejlepší soutěže světa se zranil 21. října v duelu s Minnesotou. Od té doby nehrál.

Zámořská média spekulují o tom, že příčinou absence je poranění třísel, se kterými měl Jágr problémy celou kariéru. Hvězdný útočník informaci nepotvrdil, nicméně připustil, že zranění mohlo být zapříčiněno tím, že se po podpisu smlouvy s Calgary chtěl co nejrychleji dostat do formy, aby mohl nastoupit do zápasu.

„Nezapomeňte, že jsem pět měsíců nehrál. Mimo led jsem tvrdě dřel a možná to přehnal. Teď musím být trpělivější,“ vracel se Jágr k tomu, že nechce návrat na led uspěchat. Pravděpodobně vynechá i čtvrteční duel s Pittsburghem a prodlouží si rekonvalescenci minimálně o další tři dny.

Poté by se mohl vrátit do sestavy a navázat na spolupráci s mladíky Gaudreauem a Monahanem, s kterými si před zraněním na ledě čím dál více rozuměl. „Před zraněním jsem se cítil dobře, teď je to pro mě krok zpátky. Musím věřit, že se situace zase zlepší,“ řekl Jágr s nadějí, že už brzy nastoupí ke svému 1717. zápasu v základní části NHL.