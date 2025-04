Zvučná posila pro český tým. Pastrňák bude v týmu trenéra Rulíka na mistrovství světa

Hvězdný útočník David Pastrňák posílí českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa. Bostonský kanonýr to řekl webu iSport.cz. Vedení národního týmu by mělo jeho příjezd potvrdit po pondělním tréninku v Brně, kde se reprezentace začala připravovat na České hokejové hry. Aktualizujeme Brno 17:05 28. 4. 2025 (Aktualizováno: 17:13 28. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák při oslavě na Staroměstském náměstí (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ano, je to tak. Moc se těším. Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád,“ řekl Pastrňák, který je momentálně ještě v Bostonu. Na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour startovat nebude, k týmu by se mohl připojit příští týden v úterý před odletem do dějiště mistrovství světa.

Osmadvacetiletý střelec vítězného gólu ve finále loňského zlatého šampionátu v Praze je pátou českou posilou z NHL na květnový turnaj v Herningu a Stockholmu. V současném kádru reprezentace jsou brankáři Daniel Vladař, Karel Vejmelka, obránce Filip Hronek a útočník Jakub Lauko. V zámoří působí i bek David Špaček, jenž hraje v nižší soutěži AHL.