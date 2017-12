Sportovci si na olympiádu povezou Pohádku o Raškovi. Dárek pro ně v Českém rozhlase načítá Oldřich Kaiser

Čeští sportovci si s sebou na zimní olympiádu v jihokorejském Pchjongčchangu povezou dárek od Českého rozhlasu. V jeho studiích se pro ně právě teď natáčí Pohádka o Raškovi od Oty Pavla. Právě Jiří Raška přivezl ze zimních olympijských her v roce 1968 do Československa zlatou medaili. Sportovcův boj o vzácný kov následně zaznamenal spisovatel ve své knize. Praha 8:59 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Kaiser během natáčení Pohádky o Raškovi. | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Zřejmě se pan režisér dozvěděl, že já jsem také skákal. Ve druhé třídě jsem se umístil na druhém místě. Nebyla to tedy konstrukce skokanského můstku, byl pouze ze sněhu. Ale na druhé místo to byl dobrý výsledek. Na to, že jsme byli dva,“ vzpomíná na jeden ze svých osobních sportovních úspěchů Oldřich Kaiser, který Pohádku o Raškovi načítá. Podle něj to možná vysvětluje i jeho osobní spojení s povídkou Oty Pavla.

Podle režiséra audionahrávky Aleše Vrzáka k samotné knížce připojí Český rozhlas další bonusy. „Samozřejmě vznikne celistvá plocha, která bude doplněna hudbou a dokumentárními materiály - jak z Grenoble, tak nějakými vzpomínkami Jiřího Rašky,“ popsal Radiožurnálu.

Fotogalerie (7)