Majitel hokejové Komety Brno opustil funkci předsedy ve firmě Starez-sport. V práci mu bránil střet zájmů

Libor Zábranský, vlastník Komety Brno, opustil funkci předsedy představenstva městské firmy Starez-sport. Minulý týden sestoupil do pozice místopředsedy. V práci mu bránil střet zájmů. Do něj se dostával jako šéf klubu, městského podniku i jako zastupitel Brna zvolený za ODS a TOP 09, které městu vládnou. Kdyby zůstal v úplném čele Starezu, mohlo by to fungování firmy paralyzovat. Brno 10:40 20. února 2023

Libor Zábranský se dostal do zastupitelstva města Brna jako nováček loni na podzim. Kandidoval na čtvrtém místě společné kandidátky ODS a TOP 09. Krátce nato se stal i předsedou představenstva městské firmy Starez-sport.

Starez-sport Městská akciová společnost, která se stará o sportoviště – bazény, tělocvičny, fotbalová hřiště nebo hokejovou halu. Do představenstva městských firem, jako je Starez, jsou zpravidla volení politici nebo kandidáti koaličních stran, často ti, kteří se nedostali do zastupitelstva města, výjimečně zaměstnanci společností. Dozorčí rady obsazují obvykle členové opozice. Za působení ve funkcích dostávají odměny.

Od ní si Kometa dlouhodobě pronajímá hokejovou halu Rondo. Klub je také příjemcem dotací od města, o kterých politici rozhodují.

A právě to nedávno na schůzi brněnských zastupitelů kritizovali třeba členové Pirátské strany.

„Nám vadí, že jeho firma si od Starezu pronajímá halu Rondo, což je jednoznačný střet zájmů. Řada smluv o pronájmu má inflační doložku. Jaký bude zájem Libora Zábranského?“

„Uplatnit celou inflaci tak, aby Starez a město inkasovali nejvyšší možný nájem, nebo se uplatnění inflační doložky vyhnout, aby Kometa ušetřila? V tomto případě je to opravdu do očí bijící,“ říká opoziční zastupitel Adam Zemek, který je za Piráty zároveň v dozorčí radě Starezu.

Libor Zábranský oponuje, že žádný svůj zájem prosazovat nemíní a ani to doteď nedělal. „Kdybych chtěl mít vliv bez odpovědnosti a transparentnosti, sotva budu kandidovat a vykonávat mandát zastupitele pod kontrolou kolegů, veřejnosti i médií,“ napsal majitel hokejové komety v e-mailovém prohlášení.

Upozorňuje, že ve všech svých hlasováních nahlašoval a bude nahlašovat střet zájmů. Jenže právě to se ukázalo jako problematické pro funkci, do které ho politici nominovali. Jako předseda představenstva Starezu totiž měl řídit schůze.

Představenstvo se od voleb sešlo zatím pětkrát, Libor Zábranský se zúčastnil tří schůzí. A stalo se při nich, že kvůli střetu zájmů se jich nemohl účastnit po celou dobu a odešel za dveře a vedení se musel ujmout někdo jiný.

Představenstvo Starez-sport (od února 2023 šest členů) Předseda: Jiří Nykodým (bez politické příslušnosti) – odměna 20 tis./měsíc Místopředseda: Libor Zábranský (za ODS/TOP09) – odměna 18 tis./měsíc Řadoví členové: Pavel Outrata (ANO; dříve místopředseda před L.Z.), Petr Bořecký (KDU-ČSL), Ondřej Vít (TOP 09), Vladan Krásný (ODS) – odměna 16 tis./měsíc

„On se projednávání těch bodů, které se týkaly Komety, neúčastnil. I z toho důvodu jsme šli touto cestou. Střet zájmů pana Zábranského byl tím řešený, ale teď to bude tak, že předseda nebude muset odcházet, když se o nějakém takovém bodu bude mluvit,“ popsal radní Tomáš Aberl z TOP 09, který má sport v Brně na starosti.

Ve funkci předsedy Zábranského nahradil Jiří Nykodým, dřívější děkan Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

„S tou jsem spojil svůj život a mou ambicí je pomoct brněnskému sportu. Chtěl bych, aby se zlepšila sportovní infrastruktura, jako stávající zanedbané stadiony. Já ve střetu zájmů s žádným subjektem nejsem, ani politicky angažovaný,“ vysvětluje Nykodým, proč roli předsedy představenstva vzal. Připustil, že i díky tomuto kroku bude teď fungování představenstva firmy jednodušší.

Návrh na změnu prý vzešel přímo od Zábranského, koalice pak pro něj vytvořila speciální šesté místo v původně pětičlenném složení.

„Abych předešel nesmyslným atakům, ať již jsou vedeny s cílem poškodit mě, městskou akciovou společnost či sport jako celek, navrhl jsem změny v orgánech společnosti. Následné zvolení místopředsedou beru jako potvrzení důvěry v moji osobu,“ doplnil majitel hokejového klubu.

Výměně v čele představenstva městské sportovní akciovky ovšem předcházely dvě právní analýzy, které řeší otázku možného střetu zájmů. Jednu si objednal přímo Starez, druhou magistrát. Český rozhlas má oba posudky k dispozici.

„Předběžné určení, zda ta která informace může být konkurenčně významná, respektive zda získáním té které informace z pozice člena představenstva společnosti Starez a jejího možného dalšího využití může dojít ke střetu zájmů, respektive ke zneužití informace v obchodním styku, je značně problematické.“

Dozorčí rada Starez-sport (od podzimu 2022 tři členové) Předseda: Pavel Crhan (KDU-ČSL) – odměna 16 tis./měsíc Místopředseda: Adam Zemek (Piráti) – odměna 14 tis./měsíc Členové: Leoš Prokeš (SPD) – odměna 12 tis./měsíc

„Respektive bude velice problematické předejít tomu, aby se pan Libor Zábranský s informací důvěrného charakteru, byť nechtěně, seznámil a prokázal, že tyto dále nebyly jakýmkoliv způsobem využity subjekty určitým způsobem navázanými na pana Libora Zábranského,“ píše se v jednom z dokumentů.

Právníci jinými slovy před častým střetem zájmů varují. V druhém dokumentu pak říkají, že problém nastat může, ale dá se v rámci současné legislativy řešit.

Sám Zábranský přitom před volbami například v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes tvrdil, že žádný střet zájmů hrozit nebude, a říkala to na dotaz novinářů při představování kandidátky i primátorka Markéta Vaňková z ODS.

Tehdy navíc bylo zřejmé, že si Libor Zábranský chtěl dlouhodobě pronajmout plánovanou víceúčelovou arénu, kterou chce město postavit. Ze záměru ale sešlo ještě před ohlášením jeho kandidatury

„Ty dva dokumenty z mého pohledu explicitně říkají, že pan Zábranský bude ve velmi častém střetu zájmů a bude velmi obtížné, aby se zákonnými povinnostmi naložil v každodenním běhu té společnosti, aby byl v souladu se zákonem.“

„Bude tak často v problematických situacích, že vzbuzuje nedůvěru vůči fungování celé společnosti Starez. Což je zbytečné a možná škoda pro Brno i hokejový klub. Vedení Brna i pan Zábranský se dostali do zbytečně komplikované situace a nejlepší by bylo pozici v představenstvu dát někomu jinému,“ myslí si právník Marek Zelenka z organizace Oživení.

Namítá, že problematický je i vztah člena představenstva a generálního ředitele firmy.

„Kdyby chtěl pan generální ředitel například vymáhat sankce po nájemníkovi haly Rondo, tedy Kometě, bude je vlastně vymáhat po svém nadřízeném, tedy panu Zábranském. A umím si taky představit, i další příklad.“

A to že jakákoliv městská zakázka, kterou vyhraje jeden ze sponzorů Komety, může být zbytečně narušena nedůvěrou, že tam bylo něco špatně. Ostatní konkurenti si můžou říkat: Abych dostal v Brně zakázku, musím sponzorovat Kometu, nebo ne?“ zamýšlí se Zelenka.

Změna v představenstvu firmy podle něj jen potvrzuje, že Zábranského působení v městské firmě problematické je.

„I když tvrdí, že svou funkci nebude zneužívat. Pan Zábranský se z logicky věci dostává do informační výhody oproti ostatním potenciálním příjemcům dotací nebo nájemcům haly Rondo. Informační nerovnováha je úplně flagrantní,“ tvrdí právník.

Zástupci vládnoucí koalice jsou přesvědčení, že změnou na pozicích v představenstvu Starezu se situace zlepší. Část opozice si to nemyslí.

„Je dobře, že na to koalice reaguje. Ale to, že Libor Zábranský bude buď řadový člen, nebo místopředseda situaci úplně neřeší. Z našeho pohledu by bylo ideální, kdyby z toho představenstva odešel úplně,“ kritizuje pirátský zastupitel Adam Zemek.

CELÉ VYJÁDŘENÍ LIBORA ZÁBRANSKÉHO Děkuji za pozornost, kterou věnujete jak mojí osobě, tak problematice potenciálního střetu zájmu. Osobně nemám potřebu lustrovat veškeré pracovní či jiné aktivity ostatních zastupitelů a samozřejmě mám za to, že všichni včetně mě budeme nahlašovat podjatost jak na jednání ZMB, tak v orgánech společností, kde zastupujeme Brňáky při jejich správě, pokud taková skutečnost nastane. Koneckonců je to naprosto standardní postup. Ostatně není podle mě v lidských silách mít povědomí o všech možných aktivitách např. u kolegů zastupitelů, kteří např. pocházejí z řad právníků, IT specialistů, podnikatelů či jinak aktivních subjektů. Do voleb jsem šel jako veřejně známá osoba, s veřejně známým působením v oblasti sportu od sportovního managementu přes mládežnický po vrcholový sport, s veřejností prověřenými výsledky dosaženými, aniž bych se v politice angažoval. Sám jsem byl překvapen, jakou podporu voličů jsem dostal, a je to pro mě obrovský závazek. Nejsem a nebudu kariérním politikem. Nabídnul jsem našemu městu pomoc v oblasti, ve které se pohybuji přes 30 let a děkuji kolegům zastupitelům za zvolení do hromadného orgánu společnosti vlastněné městem, která má vliv na uspořádání sportovního prostředí ve městě Brně, o jehož rozvoj bych se dál rád zasloužil. Byť si velice vážím jejich důvěry, abych předešel nesmyslným atakům, ať již jsou vedeny s cílem poškodit mě, městskou a.s. či sport jako celek, navrhl jsem změny v orgánech společnosti. Následné zvolení místopředsedou beru jako potvrzení důvěry v moji osobu. Budu rád, když to otisknete celé. Brno, veškeré sportovní prostředí i tahle země má skutečné problémy a je škoda plýtvat časem na opakování zjevného. Kdybych chtěl mít vliv bez odpovědnosti a transparentnosti, sotva budu kandidovat a vykonávat mandát zastupitele pod kontrolou kolegů, veřejnosti i vás médií. Nemyslíte? S pozdravem Libor Zábranský