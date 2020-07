Povolení ke vstupu a negativní koronavirový test. Do Česka budou moci přijet i sportovci z ‚červených‘ zón

Organizovat mezinárodní závody bude pro české sportovní svazy trochu jednodušší. V současnosti totiž můžou přijet do České republiky bez problémů jen sportovci, kteří jsou z pohledu protikoronavirových opatření z takzvaných zelených států. V blízké budoucnosti, se ale akcí budou moct účastnit i sportovci z „červené“ zóny. Praha 16:56 31. 7. 2020 (Aktualizováno: 17:04 31. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pouhé pozvání od Národní sportovní agentury však sportovcům stačit nebude. Každý, který z „červené“ zóny přicestuje, se okamžitě po příjezdu musí podrobit testu na nemoc covid-19. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Cizinec, který chce přicestovat z „červené“ zóny, musí mít potvrzení o tom, že jeho přítomnost je v zájmu České republiky. Pravomoc vydávat takové potvrzení má pro sportovce Národní sportovní agentura.

„Pustí je sem jedině, když budou mít zvací dopis od agentury. Bez papíru je letecká společnost vůbec nepustí sportovce do letadla. Zkrátka jsou z ‚červené‘ zóny a nejde to,“ říká Radiožurnálu místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš.

O takzvaný zvací dopis musí požádat agenturu kluby nebo pořadatelé akcí prostřednictvím sportovních svazů.

Sportovní svazy budou této možnosti využívat. Nyní tak lze pořádat mezinárodní akce s tím, že se jich smí účastnit i sportovci, kteří k nám z „červené“ zóny dosud nemohli jen tak přicestovat.

To potvrzuje před listopadových evropským šampionátem i předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš: „Je to pozitivní informace. Umožňuje to konání soutěží, byl to rozhodující krok.“

Výrazná pomoc to je ale i pro kluby, které využívají v soutěži zahraniční posily, třeba z Argentiny, Spojených států, Ruska a podobně. „Je to velké plus, protože cizinci náš sport zvedají poměrně dost nahoru. Jestliže tomu nyní může ještě pomoci potvrzení od Národní sportovní agentury, je to jedině dobře,“ líčí předseda Českého softbalu Gabriel Waage.

Pozvánka nestačí

Pouhé pozvání od Národní sportovní agentury však sportovcům stačit nebude. Každý, který z „červené“ zóny přicestuje, se okamžitě po příjezdu musí podrobit testu na nemoc covid-19. Dokud nebude znám výsledek, musí být izolovaný.

Test bude platit klub nebo organizátor akce, pokud se se sportovci nedohodne jinak. Zrychlený test stojí 5 000 korun, což může být problém.

„Pokud se to týče jednotlivců do klubů, tak to v řádech pár desítek sportovců dramatický náklad není. Pokud by se však jednalo o celé týmy, třeba jako na mistrovství Evropy, problém to bude. Doufám ale, že v budoucnosti nic takového nebudeme muset dělat,“ přeje si asi nejen Gabriel Waage.

Zvažování investic do testů

Organizátoři mezinárodních turnajů kolektivních sportů tak budou hodně zvažovat, jestli se jim vyplatí investovat velké peníze do testů, když nevědí, jestli se turnaj bude konat.

Stále totiž neexistuje legislativa, která by sjednotila postup krajských hygienických stanic. Někde totiž jdou do karantény jen ti, kteří měli pozitivní test, jinde celý tým. Tohle riziko nechtěli podstoupit například hokejisté a i proto se rozhodli zrušit srpnové České hokejové hry.