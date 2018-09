Dosavadní analýzy se ale soustředí jen na některé prvky Adamova stylu a to ještě většinou zprostředkovaně. Většině expertů musí stačit video nebo tabulky výkonů. K objevování toho zůstává spousta, navíc je Adam doma v Česku ochotně k dispozici pro testy a debaty nad výsledky. Pátrání, co je na jeho stylu tak výjimečné, ostatně zajímá jeho samotného: leze intuitivně a analytický pohled ho čas od času překvapí.

Společně s manažerem Pavlem Blažkem, který má roli zlého muže – jinak by Adam všechno odkýval a nezbyl mu čas na trénink – vysvětlují, v čem naopak vyniká.

„Mám docela slušně mobilní kyčle, takže se dokážu lépe přilepit ke skále,“ pokračuje Adam. „Těžiště blíž u skály znamená, že můžu pořádně zapojit nohy a nemusím chyty držet tak silně. Takže ušetřím síly.“

Oba zmiňují Adamovo intuitivní lezení.

„Lezu prakticky od kolébky a do dvanácti let jsem nevěděl, že je nějaký svět mimo skály,“ vypráví Adam. „Spoustu rozhodnutí na skále za mě provádí intuice, připadá mi to automatické, jasné. Občas si skoro připadám, jako kdybych byl nějaká hračka, Lego, samotné pohyby rukou a nohou za mě prováděl někdo jiný a já to sledoval zpovzdálí. Jako kdybych na to ani neměl vliv. Je super být na skále v tomhle stavu beztíže,“ rozplývá se.

S tím souvisí poslední specifikum, které Adam s Pavlem zmiňují. Díky intuici a skvělé svalové paměti si vcukuletu zapamatuje všechny kroky a při přelezu ho nebrzdí přemýšlení, co dál: leze automaticky. V porovnání s ostatními lezci proto stejnou cestu vyběhne rychleji.

„Je to jednoduché: buď lezu, nebo odpočívám,“ tvrdí Adam. Zní to banálně. V jednom z přenosů ze světového poháru ale spolukomentátor – sám lezec – obdivně zmiňoval, jak mu tahle rada pomohla.

Jak Adam tohle pravidlo myslí, ilustruje zmiňované video z přelezu Silence; přesněji čtyři minuty výstupu, které ve videu nenajdete. Po první obtížné pasáži skály visí Adam pouze na jedné noze, zaklíněné ve skále, a dlouho si v klidu protřepává unavené ruce. Při prvních pokusech se na stejném místě udržel 15 sekund. Kvůli kvalitnějšímu „odpočinku“ přímo v cestě strávil týdny posilováním levého lýtka.