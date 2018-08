Lidská výkonnost má limity. Posunout je může doping nebo extrémní situace, říká psychiatr Cyril Höschl

Výkony sportovců na vrcholných akcích dokazují, že je stále těžší překonávat rekordy. Nejlepší výkon Jarmily Kratochvílové na 800 metrů zůstává nepřekonán už 35 let. Sportovci se snaží posouvat své limity všemi možnými způsoby. Například prakticky každý vítěz Tour de France v letech 1996 až 2013 se zapletl s dopingem. Kde jsou hranice? I na to odopvídá v pořadu Českého rozhlasu Dvojky Jak to vidí psychiatr Cyril Höschl. Praha 19:48 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Jednak strop určitě existuje. Je nějaká limita, ke které se výkony blíží. A to blížení se zpomaluje. Je to dáno tím, že člověk jako každý živočich má nějaké fyzikální ustrojení. Tedy svalovou sílu, tvar kostry, kloubní spojení, která umožňuje pohyb v určitém směru a určitou rychlostí. Za ty hranice člověk nemůže. Trabant taky nejezdí 300 km/h,“ říká psychiatr Cyril Höschl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Cyril Höschl. Lidská výkonnost má limity. Posunout je může doping nebo extrémní situace. Existují ještě hranice lidských možností? Nosíme v sobě traumata předků? Moderuje Zita Senková.

Každý z nás má kvůli drobným rozdílům limity nastavené trochu jinde. Za určitý strop se dostat nelze. Kromě toho tu je i druhý faktor, tedy zda člověk využívá všech svých rezerv. Podle psychiatra nikoliv. „Mezi tím, co tělo dokáže maximálně a co by teoreticky mohl dosáhnout, kdyby se zapřáhla i poslední psychická rezerva, je rozdíl.“

Na tuto rezervu je možné dosáhnout za pomoci nepovolených prostředků. To jsou stimulační látky, doping. Druhou variantou pak jsou extrémní situace.

„Existuje pokus, kterému se říká ‚plovací test‘. Pokusný potkan se hodí do kádě s vodou, kde plave. Po kolmých skleněných stěnách se nemůže vydrápat nahoru, takže nezbývá než stále plavat. Dřív nebo později to vzdá a začne se topit. Čas od pádu do vody až do doby, než se vzdá, to je čas, který charakterizuje fyzickou výkonnost.“

Extrémní situace dodávají sílu

Jak ale Höschl dodává, i tato výkonnost se dá podle experimentu prodloužit. A to v případě, že se potkanovi podá například antidepresivum.

„Je tam ještě rezerva, která je vydolovatelná ovlivněním psychických mechanismů a která se jinak v těle neprojeví. Bez podpůrné látky to vzdá dřív. Onen rozdíl tvoří psychickou rezervu. Na takovémto principu funguje doping. Dokáže vydolovat rezervu, která se dá otevřít jen ovlivněním ideomotorické složky.“

Druhý příklad z extrémních situací a otevírání rezerv, který Höschl uvádí, je z prostředí skoků padákem.

„Jedné známé parašutistce se při skoku neotevřel padák. Při té hrůze tahala za pevný kožený řemen, který se jí podařilo přetrhnout, a padák se nakonec otevřel. Na zemi pak ale skupina mladých svalnatých mužů nedokázala onen řemen přetrhnout, ani když se na něj vrhli všichni.“

„To byla ta rezerva, která se otevřela pod tlakem šíleného psychického stresu. A to co dokázala jedna žena, nedokázali ani čtyři silní chlapi. Za určitých okolností tam ještě něco je,“ uzavírá.