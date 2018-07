Ibrahimović, James i Kovalčuk. Los Angeles přitahuje hvězdy napříč sporty

Sportovní fanoušci v Los Angeles zažívají zlaté časy. Tamní kluby totiž čím dál víc a úspěšně vábí do svých řad hvězdné sportovce. Fotbalista Zlatan Ibrahimović, basketbalista LeBron James, hokejista Ilja Kovalčuk - to jsou hlavní jména, která budou lidi do ochozů bezpochyby táhnout. Los Angeles 17:16 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatan Ibrahimović v dresu LA Galaxy. | Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Myslím, že pro město a jeho obyvatele je dobré, když budou moct sledovat takovéhle superhvězdy ve více sportech. Americký fotbal, basketbal, fotbal, baseball. Je teď kolem toho hodně povyku tady,“ popisuje v televizním vysílání americké ESPN ten, který to v březnu všechno začal - švédský fotbalový fenomén Zlatan Ibrahimović.

A to Ibrahimović ve svém výčtu zapomněl zmínit ještě hokej, protože dres Los Angeles Kings bude po návratu do zámoří hájit Rus Ilja Kovalčuk.

„Los Angeles je epicentrem světového showbyznysu a do něj dnes nejlepší sportovci patří. Týká se to NBA, světového fotbalu, ale třeba i NHL. Proto není divu, že se tam sportovci, když dostanou odpovídající peníze, stahují,“ vysvětluje redaktor časopisu Forbes Michael Mareš, proč je zrovna „Město andělů“ s proslulou čtvrtí Hollywood momentálně asi nejlukrativnější adresou na mapě sportovního světa.

„Zároveň je to aglomerace zhruba o deseti milionech obyvatel, což znamená dost velký trh. Zřejmě se jedná o jakousi renesanci sportu v Los Angeles a myslím, že i místní fanoušci, jak jsem viděl na sociálních sítích, to tak vnímají a těší se na to, co přinese další sezona,“ říká Michael Mareš.

Zajímavé bude sledovat i to, jak se sportovní superhvězdy budou sdružovat mezi sebou. Právě Ibrahimović má totiž blízko všem sportům a naopak například LeBron James je spolumajitelem fotbalového Liverpoolu.

„Jasně, budu ho chtít vidět hrát basketbal, ale nevím, jestli ho zajímá fotbal, když si vybral špatný klub. Já dělal hodně sportů a ve všech míčových jsem fenomenální. Takže pokud budu hrát basket, můžu klidně s Lebronem, bez problémů,“ dodává Zlatan Ibrahimović s pro něj tak typickým sebevědomím.