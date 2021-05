Hniličkovu práci ocenili šéfové velkých sportovních agentur. Patří mu díky, shodují se

Odvedenou práci Milana Hniličky v čele Národní sportovní agentury ocenili šéfové velkých sportovních organizací. Bývalý hokejový brankář v pondělí oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy a následně ho nahradil Filip Neusser, někdejší pozemní hokejista. Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval doufá, že změna neohrozí přísun očekávaných financí ani cestu sportovců na olympijské hry do Tokia. Praha 20:25 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Hnilička | Zdroj: Profimedia

„Určitě bych rád Milanu Hniličkovi poděkoval, protože navždycky bude zakladatelem Národní sportovní agentury a jejím prvním předsedou,“ řekl Kejval na setkání s médii.

Podobně mluvil předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. „V poslanecké sněmovně a také před vládou její ustavení obhájil. Zároveň odvedl nejtěžší práci při nastavení struktury a organizace úřadu,“ konstatoval Jansta.

„Směrem ke sportovním asociacím, klubům, ale i sportovnímu prostředí odvedl obecně velkou, neoddiskutovatelnou a ve svém pohledu i novátorskou práci. Za to mu patří určitě díky celého sportovního prostředí,“ řekl Martin Malík, šéf Fotbalové asociace ČR.

„Pro sport je to nepochybně škoda, protože během tří let dokázal vybudovat instituci, která ve sportovním prostředí chyběla a o které se třicet let po listopadu víceméně jenom hovořilo. V letošním roce vůbec poprvé, co pamatuji, dostaly malé kluby prostředky v termínech. Nezbývá než věřit, že ho ve funkci nahradí někdo, pro kterého bude stejně jako pro Milana Hniličku sport prioritou,“ uvedl Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje.

Už za 66 dní mají začít olympijské hry v Tokiu a ČOV čeká na státní dotace. „Z pozice ČOV jsme nervózní, protože jsme na letošní rok ještě nedostali přidělené žádné prostředky. Proces byl v běhu a pevně doufáme, že se teďka nezastaví,“ řekl Kejval.

Nový předseda

Hniličku ve funkci nahradil Filip Neusser, dosavadní reprezentační trenér pozemních hokejistek. Ten měl být Kejvalovým protikandidátem na post šéfa Českého olympijského výboru. Volby se mají konat za týden v pondělí 24. května a Neusser měl vůči současnému vedení ČOV výhrady.

„Já jsem si na pana Neussera mediálně ani mimo nestěžoval a nepředpokládám, že by kvůli tomu Česká republika nejela na olympiádu. Z mého pohledu by to byl zvláštní postup a tak, ale nevím, do jaké míry se ta informace zakládá na pravdě,“ uvedl Kejval před tím, než vláda Neussera jmenovala. Pak mu popřál hodně štěstí v nové funkci s tím, že se těší na spolupráci.

Předsedu ČUS Janstu překvapilo, že se Neusser této funkce ujal. „Viděl jsem ho i jako důstojného kandidáta pro vedení Českého olympijského výboru, zná spolkové prostředí, potřeby svazů a klubů. Ale tento odvážný krok mě překvapil. Jde do prostředí státní byrokracie, které svým způsobem semlelo Milana Hniličku. Doufám, že se obklopí lidmi, kteří rozumí státní legislativě, specifikám a přínosu sportu pro společnost,“ uvedl Jansta pro ČTK.

Nepochybuje ale o tom, že Neusser bude bojovat za sport. „Filip Neusser je dostatečně razantní a nebojí se říci svůj názor. Je velmi kritický ke všem, také k mé osobě. Myslím si, že je zástupcem mladé a zdravé ambiciózní generace sportovních funkcionářů (manažerů) a nyní dostane příležitost realizovat své záměry v rozvoji podmínek pro sport,“ dodal.

Jansta upozornil, že fungování sportovní agentury ukázalo nutnost vzniku ministerstva sportu. „Jak to je ve vyspělých zemích. Ministerstvo sportu má totiž nejen rozdělovací funkci, ale také strategickou a koncepční, která tady dlouhodobě ve sportu chybí,“ podotkl.