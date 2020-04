Pokud se situace nezhorší, vnitřní sportoviště a venkovní bazény otevřeme velmi brzy, tvrdí Hnilička

Opatření proti šíření koronaviru citelně zasáhla i sport. Podle plánu rozvolňování restrikcí, který schválila vláda ve čtvrtek, by sportovní akce měly být umožněny od 11. a 25. května. Platí ještě toto datum? „V tuto chvíli nemůžu říct, jak se budou termíny posouvat, ale situace vypadá velmi příznivě a to je pozitivní zpráva,“ říká předseda Národní sportovní agentury a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička. Praha 21:04 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bývalý hokejový brankář a medailista z Nagana měl v úterý jednání s poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. „Na schůzce jsme probírali současá rozvolňovací opatření ve sportu a termíny, které se akcí týkají. Důležité je, že jsme si ujasnili současný stav, protože dostáváme stovky emailů a dotazů denně.“

Bavili se i o tom, že by se neposouvala data, ale rozšiřovalo by se to, jaké sporty se smí od 11. a 25. května provozovat. „Všechno je to v závislosti na situaci. Jednali jsme jak o profesionálních soutěžích, tak o amatérských a počtu lidí, kterých by se to týkalo,“ tvrdí Hnilička.

Spekuluje se o tom, že by na sportovních akcích mohlo být až 130 lidí. „O tom čísle se jednalo a návrh zněl ve finále dost podobně. Jsem zvědavý, jak to posoudí pan ministr a co navrhne vládě. Je nutno říct, že zápasy budou bez diváků. Třeba fotbal byl původně nastaven na 50 lidí. Zjistilo se ale, že nejsou schopni s takovým číslem pracovat, tak se počet navyšoval.“

Miliarda pro sport

Podle Milana Hniličky je složité říct sumu, o kterou sport během koronavirové krize přišel. „Komunikujeme se svazy. Ty sčítají ušlý zisk, ale nemáme představu, kolik by to dohromady mohlo být. Ještě není konec, na nějakou rekapitulaci je brzo.“

„Vzhledem k komu, že bude sport velmi postižený, tak se nám podařilo vyjednat s panem premiérem a Ministerstvem financí jednu miliardu korun,“ říká předseda Národní sportovní agentury. K tomu, aby tyto peníze do sportu skutečně šly a mohla je agentura přerozdělovat, je ale potřeba změnit zákon. Jinak by mohla s penězi pracovat až od příštího roku.