Stát neplní povinnosti v oblasti sportu, proto chceme ministerstvo, reaguje Jansta na průzkum

Před čtyřmi lety vznikla Národní sportovní agentura, i tak se ale nepřestává mluvit o ministerstvu sportu. Zástupci České unie sportu chtějí přesvědčit politiky, aby nový resort vznikl. Mezi obyvateli ale ministerstvo podporu nemá. Jeho vznik nepodporuje přes 60 procent Čechů. Odpověděli tak v exkluzivním průzkumu Medianu pro Radiožurnál. Předseda České unie sportu Miroslav Jansta na Radiožurnálu ale vznik resortu hájil. Praha 14:30 7. července 2023

Proč podle vás potřebujeme ministerstvo sportu?

Nepotřebovali bychom ho, kdyby se stát ke sportu choval jako v jiných zemí a jak to bylo v minulosti zvykem, že sport jako jeden ze základů zdravého životního stylu má být jednou z hlavních priorit státu. Má ho rozvíjet, má ukazovat na jeho přednosti a to se tady neděje.

Správa v oblasti sportu tady totálně selhala a za 30 let, kdy sport mělo na starosti ministerstvo školství, jsme se dostali do situace, kdy děti nesportují, výkonnost klesá a vrcholový sport odsouváme za Polsko, Maďarsko a další země bývalého východního bloku, které jsme suverénně předbíhali zejména v kolektivních sportech.

Proč teď reagujeme ministerstvem? Protože ukazujeme, že stát neplní své povinnosti ze závazku, který vznikl v roce 2016, kdy přijal velmi dobrou koncepci rozvoje českého sportu do roku 2025. Z těch ukazatelů neplní žádný a řeknu jeden příklad: Na sport se musí dát peníze a stát se zavázal, že to bude každý rok navyšovat.

Letos by to mělo být skoro devatenáct miliard, máme sedm miliard v roce 2017 a teď máme sedm miliard a to ani nepokrývá inflaci. Průzkum České školní inspekce například řekl, že v roce 2002 bylo v kategorii patnáctiletých dívek sedm procent obézních a v roce 2018 už jich bylo třináct procent obézních.

Chlapců v roce 2002 bylo šestnáct procent obézních a v roce 2018 už je 25 procent patnáctiletých chlapců obézních. Ten trend jde nahoru a my jen upozorňujeme na to, že stát pro to nic zásadního nedělá a je to krize.

Krize pohybová, krize sociální. Došlo také k velkému rozdílu ve sportování v krajích, protože socioekonomické ukazatele ukazují, že lepší čísla jsou v Praze, ale také ve Zlínském kraji a nejhorší je Karlovarský a Ústecký kraj.

Stát absolutně zanedbal oblast státní správy v oblasti sportu. Tato vláda zřídila tři ministerstva jedním vrzem, ani nevíme, jak se jmenují a předtím opozice kritizovala, že vznikají ministerstva. Jestli chce stát něco zásadního pro sport udělat, musí dát sportu politický orgán, který před českou společností ponese jasnou odpovědnost za rozvoj sportu.

Jak by nové ministerstvo, případně ministr ve vládě, reálně českému sportu pomohlo?

Bylo dobře, že vznikla Národní sportovní agentura a že se oddělila od ministerstva školství, které zanedbalo správu sportu, protože tam to bylo až na posledním místě. Národní sportovní agentura je ale úřad, dostane peníze, nějak je rozdělí, nějak to kontroluje, ale není to politický orgán.

Předseda Národní sportovní agentury nesedí ve vládě, protože na vládě se rozhoduje o všem, tam se hlasuje, tam se rozdělují peníze a prostě se tam lobbuje za rozdělení koláče, kam a co půjde.

Sport svého zástupce nemá, ale zároveň ten člověk nese před českou společností odpovědnost za to, jak sport funguje. Bylo by férové, kdyby Česko dostalo svého ministra za oblast sportu, protože sport souvisí i s dalšími ministerstvy – nějaký je na vnitru, nějaký ve školství a nějaký na obraně – ale nikdo ani neví, kde to je a kdo za to nese odpovědnost.

Bylo by férové, aby se politici shodli a řekli, pojďme pro sport něco udělat, ustanovit jasnou hlavu sportu, aby to fungovalo. Ne aby se dělali další úředníci, tady další žádní ani nejsou.

Řekli jsme ale, že případný vznik ministerstva sportu nemá mezi obyvateli moc velkou podporu – jeho vznik nepodporuje 60 procent Čechů. Co tomu říkáte? Hraje názor veřejnosti ve vašem úsilí o vznik nového ministerstva nějakou roli?

Ten průzkum je velmi dobrý, protože třetina je velké číslo na to, že neví, o co jde. Každý člověk má přirozeně odpor ke vzniku dalšího úřadu. Není to férově představeno, neznamená to, že bylo špatné zadání otázky, ale nikdo nezná ty střeva, která známe my.

Setkáváme se s každodenní realitou, kdy nejsou daná pravidla, každý rok se mění, peněz je méně a méně, nemáme trenéry, sportoviště. Je to tak smutný obrázek, kam se český sport dostal, že kdyby to občané věděli, tak by asi přemýšleli, co s tím, a možná by se ta čísla úplně otočila.