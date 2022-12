Fotbalové úspěchy pouze ve vzpomínkách. Fanoušci Anglie postupu příliš nevěří, na Francii se ale těší

Stejně jako třeba v Argentině nebo Brazílii je i v Anglii fotbal tak trochu náboženství. Jenže hráči Albionu nevyhráli velký turnaj už přes padesát let, a tak se nabízí otázka, jestli stále patří mezi tu nejužší světovou špičku. A jestli se tak i sami vnímají. Radiožurnál Sport získal výpovědi anglických fanoušků po osmifinálovém zápasu proti Senegalu. Dauhá 15:48 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Angličtí fanoušci v zápase proti Senegalu | Foto: Zabulon Laurent | Zdroj: Reuters

„Upřímně to moc nechápu, že jsme tak moc sebevědomí. To už tady bylo tolikrát, že jsme někam postoupili, a pak nic. Navíc tady nás nikdo neprověřil. Jediný těžší zápas byl se Spojenými státy a už ten jsme nevyhráli. Jsem zvědavý, jak si poradíme s Francií. Přál bych si postup, ale moc pozitivně to nevidím,“ odpověděl před stadionem Al Bayt po zápase Anglie se Senegalem fanoušek Jack na otázku, jestli Anglii vidí jako světovou fotbalovou velmoc.

Fanoušci Albionu dorazili do Dauhá v hojném počtu, navíc jich tu skoro 100 tisíc žije trvale. Už na stadionu ale bylo znát, zejména v prvním poločase, že šampionátem rozhodně nežijí tak jako třeba Argentinci nebo Brazilci.

„Očekával jsem těžší zápas, to je pravda. Na druhou stranu v první půli mohl Senegal klidně vést 2:0. Tohle mi hlava nebere. Hrajeme výborně dopředu, ale bránění nám dělá problém a tím hazardujeme s výsledkem. Nicméně stále věřím v úspěch, pojďme na Francii,“ zmiňuje anglický fanoušek Dylan další věc, která by mohla Anglii komplikovat cestu k úspěchu.

Hvězdy Francie

Tím spíš, když se v dalším zápase bude anglická defenziva potýkat s Kylianem Mbappém, Olivierem Giroudem nebo Ousmaném Dembélém. Navíc Angličanům dlouhodobě v rozhodujících zápasech vždy něco málo chybí. Jeden z anglických fanoušků Josh už se tomu dokonce musel smát.

„To je typická Anglie. Dojdeme tam, kde se láme chleba, spoléháme jeden na druhého a je z toho obrovské zklamání. V tom nás ostatní převyšují. Nebo aspoň převyšovali v minulosti. Teď doufám, že se najde někdo, kdo to prostě vezme na sebe, jako to pro Francii dělá třeba Mbappé. Jakmile si budeme věřit a budeme plně koncentrovaní, můžeme uspět,“ povídal Josh s tak trošku ironickým úsměvem na tváři.

Z fanoušků Anglie je cítit obrovská touha po trofeji, zároveň ale tady v dějišti šampionátu v porovnání třeba s jihoamerickými fanoušky necítíte tak velké přesvědčení a tak velkou víru v jejich hráče.