Hvězdy nám byly nakloněné, pochvaloval si po výhře nad Argentinou trenér Saúdské Arábie

Fotbalové mistrovství světa zažilo obrovský šok. Spolufavorité turnaje Argentinci ve svém prvním utkání v Kataru podlehli Saúdské Arábii 1:2, což je jedno z největších překvapení v historii světových šampionátů. Katar 17:38 22. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Saúdské Arábie slaví historickou výhru nad Argentinou se svými fanoušky v dějišti mistrovství světa | Zdroj: Reuters

36 zápasů a přes tři roky trvala neporazitelnost fotbalistů Argentiny. Přišli o ni v prvním zápase na mistrovství světa v Kataru v souboji s jedním z největších outsiderů celého turnaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Saúdské Arábie hodnotil historickou výhru nad Argentinou

Saúdové sice jen dvakrát vystřelili na bránu, ale v obou případech to stálo za to a hlavně jim to stačilo. Stali se tak prvním týmem od července 2019, který Argentinu zdolal. Její neporazitelnost ukončili po více než třech letech a oslavy v kabině tomu odpovídaly.

„Byli jsme výborně připravení a hvězdy nám byly nakloněné, ale nesmíme zapomenout, že Argentina je stále fantastický tým. Má skvělé hráče, neprohrála posledních 36 zápasů a je mistrem Jižní Ameriky. Ale tohle je fotbal a občas se v něm mohou stát bláznivé věci,“ usmíval se francouzský trenér Saúdské Arábie Hervé Renard, který už dovedl Zambii a Pobřeží Slonoviny k celkovým vítězstvím na Africkém poháru národů.

Teď si může do životopisu připsat další úspěch.

To Argentinci po závěrečném hvizdu jen nevěřícně koukali, kapitán a střelec vedoucího gólu Lionel Messi několik desítek sekund stál na jediném místě, jako by mu nohy zkameněly.

Zklamání bylo znát i na dalších, například Lautaru Martínezovi.

„Bolí to hodně, chtěli jsme začít vítězstvím a opravdu jsme se na vstup do turnaje hodně těšili. Zápas ale skončil, musíme ho rozebrat, trochu si odpočinout, tvrdě trénovat a myslet na další utkání,“ povzdychl si Martínez.

„Bylo to pro nás těžké, dostali jsme dva góly ze dvou střel na branku během pěti minut. Musíme se poučit z chyb. Je to pro Argentinu smutný den, ale musíme dát hlavu vzhůru a připravit se na další zápasy,“ doplňuje útočníka Martíneze trenér Argentiny Lionel Scaloni.

Jeho svěřenci se pokusí senzační prohru se Saúdskou Arábií napravit v sobotu proti Mexiku, poté uzavřou základní skupinu soubojem s Polskem.

Přidejte ke sdílenému příspěvku hashtag #irozhlastipovacka a prvních 15 nejpřesněji tipujících odměníme. Tipovat můžete do středy 23. listopadu 23.59.

Tipovačka | Ceny do tipovačky