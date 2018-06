Austrálie poprvé na šampionátu bodovala, remizovala s Dánskem 1:1

Australští fotbalisté si připsali na šampionátu první bod, když remizovali s Dánskem 1:1. Jedinou jejich branku si z penalty připsal kapitán Mile Jedinak. Za severský tým skóroval Christian Eriksen a Dánové se tak přiblížili osmifinále. Ve čtvrtek je ještě na programu Francie s Peru a Argentiny proti Chorvatsku. Samara 15:59 21. 6. 2018 (Aktualizováno: 16:03 21. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání mezi Austrálií a Dánskem ve skupině C | Zdroj: Reuters

Dánští fotbalisté vstoupili do zápasu víc než dobře. Už v sedmé minutě dostal míč za záda Mathewa Ryana Christian Eriksen. Záložník Tottenhamu si narazil míč s Nicolaiem Jörgensenem na hranici vápna a Eriksen následně pod břevno zakončil.

U velké šance byl znovu Jörgensen. Tomu odcentroval Henrik Dalsgaard přesně před australskou branku, forvard dánské Kodaně ale v rychlosti si míč nezpracoval a netrefil se mezi tři tyči.

Austrálie dostala šanci vyrovnat po zákroku Yussufa Poulsena, který v pokutovém území zahrál rukou, což potvrdil i rozhodčí u videa. K exekuci pokutového kopu se postavil Mile Jedinak. Australan se stejně jako v utkání proti Francii nemýlil a srovnal skóre.

Ještě do odchodu do šaten mohlo Dánsko znovu vést. Trent Sainsbury málem tečoval balón přímo do vlastní sítě, naštěstí pro Austrálii zakročil Ryan ještě před brankovou čárou.

Australští fotbalisté potřebovali v zápase nutně vyhrát, jelikož zatím byli ve skupině C bez bodu. Blízko k prvním třem za vítězství je mohl dostat Aaron Mooy, jeho rána z hranice velkého vápna skončila jenom nad horní tyčí.

Oba týmy sice pokračovaly ve svých ofenzivních snahách, ale žádná z těchto šancí neskončila za zády ani jednoho z brankářů. Dánsko tak poskočilo po remíze 1:1 na druhé místo skupiny C před Francii, Austrálie zůstává stále třetí se ziskem jednoho bodu.

Na programu šampionátu jsou ještě utkání mezi Francií a Peru a souboj Argentiny proti Chorvatsku, který iROZHLAS.cz nabídne v online přenosu.

Mistrovství světa ve fotbale - skupina C:

Dánsko - Austrálie 1:1 (1:1)

Branky: 7. Eriksen - 38. Jedinak z pen. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián Devís, Pérez Del Palomar (všichni Šp.) - Geiger (video, USA). ŽK: Poulsen, Sisto (oba Dán.). Diváci: 40 727.

Sestavy:

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen (58. Braithwaite), Jörgensen (68. Cornelius), Sisto. Trenér: Hareige.

Austrálie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Jedinak, Rogic (82. Irvine), Mooy, Kruse (68. Arzani) - Nabbout (75. Juric). Trenér: Van Marwijk.