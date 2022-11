Trenér Priske o pauze relaxuje s rodinou a vyhlíží šampionát. Na Dánsko se těším, dívat se určitě budu

Sám se jako hráč mistrovství světa ve fotbale nezúčastnil, ale třeba bude jednou v této roli jako trenér. Řeč je dánském kouči pražské Sparty Brianu Priskem. Po úspěšném posledním zápase podzimní části sezony v osmifinále Českého poháru, ve kterém Sparta zvítězila nad Baníkem Ostrava, se pro Radiožurnál Sport zamyslel nad katarským šampionátem. Praha 10:07 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít trenér Sparty Brian Priske | Foto: Kurt Desplenter | Zdroj: Reuters

Pětačtyřicetiletý Priske se musel nejprve štípnout do tváře a uvědomit si, že mistrovství světa ve fotbale začalo den po utkání na hřišti Baníku Ostrava v mrazivých podmínkách. I když se v minulosti šampionáty konaly na jižní polokouli, kde je během evropského léta kalendářní zima a tedy chladněji, tak nikdy FIFA neustoupila změně termínu. Až teď.

„Mistrovství světa budu samozřejmě sledovat, ale musím říct, že jsem si až do závěru sezony vlastně příliš neuvědomoval, že už je za dveřmi. Celá ta situace je trochu divná. Je to poprvé v historii uprostřed sezony, takže je potřeba se ujistit, že hned týden po skončení ligových zápasů je už opravdu na řadě šampionát,“ Říká Brian Priske a není sám.

Pochopitelně fotbal nakonec převáží a samotné zápasy by měly vtáhnout každého opravdového fanouška této nejpopulárnější hry. Dánský kouč není výjimkou a těší se nejen na dánský dynamit, tedy národní tým své země.

„Těším se, až přijedu domů do Dánska. Trochu zrelaxujeme s rodinou, užijeme si spolu nějaký čas, a pak už se do mistrovství světa ponořím. Dánsko hraje první zápas v úterý a pochopitelně to už budu v pohotovosti. Pak už budu sledovat hodně zápasů. Přiznám se, těším se na ně,“ dodává Priske.

Následovníci slavné éry Petera Schmeichela, Michaela Laudrupa, Mortena Per Olsena či Prebena Elkjaera Larsena mají podle Priskeho šanci překvapit podobně jako na loňském mistrovství Evropy postupem do semifinále. Samotný Priske se v roce 2004 zúčastnil evropského šampionátu a hrál by nejspíš i na mistrovství světa o dva roky později, kdyby tam Dánové postoupili.