Maďarsko by měli rozebrat a jednoznačně vyhrát, říká expert Procházka o dalším soupeři českého týmu

Po třech výhrách čeká české hokejisty na světovém šampionátu v Dánsku historicky první měření sil s Maďarskem. Večerní zápas, který u nás můžete poslouchat v přímém přenosu od 20:20, teď rozebereme s naším hokejovým expertem a olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou, dobré ráno Herning (Dánsko) 12:34 15. května 2025

Čeští obhájci titulu nastoupí ke čtvrtému duelu ve skupině po dvou dnech tréninku. Měl si ty tyhle zápasové pauzy rád?

Docela jo. Když odstartujete ten šampionát, tak vás většinou čekají tři zápasy, co jdou rychle za sebou. Pak si odpočinete, vypnete a druhý den už se trénuje. Kluci si to užili a dnes je čeká ten nejslabší soupeř ve skupině, tak věřím, že si to užijí i večer.

Maďaři jsou nováčci v elitní divizi a vůbec poprvé v historii šampionátů budou čelit českým hokejistům. Jsou takové zápasy v dnešní době ještě zrádné nebo už je tolik materiálu o soupeřích, že to vlastně není problém?

Neřekl bych, že není problém, ale nesmí se to úplně podcenit. Maďaři ukázali v posledním zápase, že jsou schopni hrát s Kazachstánem a nakonec získali tři body pro ně důležité, aby nesestoupili. Pokud náš tým Maďary nepodcení, tak očekávám, že by měli mít utkání pod kontrolou a přehrát je.

V čem by mohli národnímu týmu dnes dělat problémy? Nebo čekáš jednoznačný průběh a podobný zápas jako s domácím Dánskem, ve kterém Češi zvítězili 7:2?

S Dánskem byla první třetina celkem těžká a možná to tak bude i v dnešním utkání. Maďaři budou hrát do obrany. Nemám pocit, že by měli náš tým něčím překvapit, naši hráči budou připravení a Maďarsko by měli rozebrat a jednoznačně vyhrát.