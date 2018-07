‚Dokázali jsme něco úžasného.‘ Fotbalisté Belgie slaví historický postup do semifinále šampionátu

Přes třicet let čekala Belgie, než na mistrovství světa znovu postoupí do bojů o medaile. Teď se jí to povedlo díky výhře nad pětinásobnými šampiony. V tu chvíli i trenér Roberto Martínez těžko skrýval nadšení.

„Věřím, že všichni v Belgii ví, jak moc je tahle generace výjimečná. Lidé můžou být na hráče opravdu pyšní a postup do semifinále teď můžou náležitě oslavit,“ řekl po vítězství Martínez.

Belgie se proti Brazílii dostala v úvodním poločase do dvougólového vedení. Po přestávce sice inkasovala, ale těsný náskok už udržela a rozpoutala ve své zemi nadšení.

Belgie má tým složený z hráčů, kteří působí v předních evropských klubech. Hazard a spol. už několikrát odjížděli na velký turnaj s velkými ambicemi, ale na minulém Euru i světovém šampionátu skončili vždy ve čtvrtfinále. O to víc si teď postup užívají, za celou kabinu pokračuje Kevin De Bruyne.

„Dokázali jsme něco úžasného a teď jsme samozřejmě nadšení. Přiblížili jsme se tomu, co chce dokázat každý fotbalista, postoupit do finále, které bude sledovat celý svět. Uděláme všechno, co je v našich silách, abychom Francii v semifinále porazili,“ věří záložník Manchesteru City.

Semifinále proti Francii čeká belgické fotbalisty v úterý na petrohradském stadionu. Celý zápas můžete sledovat online na iROZHLAS.cz