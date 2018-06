‚Důležitá je jistota, že výsledek bude spravedlivý.‘ Na fotbalovém MS bude poprvé použit videorozhodčí

V moskevském metru hlásí, jak se fanoušci nejlépe dostanou ke stadionu. Ve stanicích postávají dobrovolníci, kteří cizincům ztraceným v azbuce pomáhají s orientací. Mezi místními procházejí pestrobarevné skupinky v dresech, tu Mexičan v sombreru, tam Islanďanka v modré mikině.

Připravena nejsou jen jednotlivá města nebo fanoušci, ale i 32 týmů či pořadatelé. A také rozhodčí, kteří ve středu jako první obsadili tiskové středisko na stadionu Lužniky.

„Řekl jsem rozhodčím, že teď už není čas na řeči, ale na činy. Všichni už se těší, až to vypukne, protože se na mistrovství velmi tvrdě a precizně připravovali,“ řekl šéf komise rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.

Jeho tým poprvé v historii mistrovství využije videorozhodčí, které FIFA testovala v několika soutěžích včetně české ligy. Podle generálního sekretáře Zvonimira Bobana nastal čas, aby technika pomáhala už i na nejvyšší úrovni.

„Zavádíme něco, co už tady mělo být před dlouhou dobou. Pro fotbal je to velká událost. Pravda, dovedu si představit, že pro některé týmy to bude nezvyklé, ale až přijedou do Ruska, poznají, že je to pro náš sport skvělé,“ myslí si Boban.

Zvykat si na video musí i někteří rozhodčí. A tak v Rusku absolvovali menší turnaj místních týmů. Přesto je už teď jisté, že každé rozhodnutí bude veřejně a detailně rozebíráno, vždyť i teď musel Collina odpovídat na otázky, jestli video do fotbalu vůbec patří.

„Musíme se rozhodnout. Chceme, aby se hráči radovali z neregulérního gólu, nebo chceme mít možnost tuhle radost přerušit, když branka padne třeba z ofsajdu? Podle mě je důležitá jistota, že výsledek je spravedlivý, a ne ovlivněný hrubou chybou,“ domnívá se Collina.

Známé už je také jméno rozhodčího, který bude řídit úvodní zápas Rusko - Saúdská Arábie. Důvěru dostal Argentinec Pitana. Mimochodem, čeští sudí se na šampionát nedostali.