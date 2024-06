‚Byl to doslova centimetr kopačky.‘ Video se podle dánského kouče ve fotbale využívá špatně

Trenér dánských fotbalistů Kasper Hjulmand byl po sobotní porážce 0:2 v osmifinále Eura s domácím Německem naštvaný na výroky anglických sudích a na použití systému VAR. Podle dvaapadesátiletého kouče se na turnaji využívá pomoci videorozhodčího špatně a fotbalu to jen škodí. Jeho protějšek Julian Nagelsmann měl pro dánské rozčarování pochopení, verdikty ale označil za správné. Dortmund 13:28 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánský tým porazilo v osmifinále domácí Německo 2:0 | Foto: Thilo Schmuelgen | Zdroj: Reuters

Klíčová pasáž zápasu, který byl během úvodního dějství kvůli bouřce na 25 minut přerušen, nastala v úvodu druhé půle.

Dánský stoper Joachim Andersen nejprve skóroval, technologie ale odhalila, že jeho spoluhráč Thomas Delaney byl během akce špičkou kopačky v ofsajdu.

Smolař večera...‍♂️ Joachim Andersen nejprve přišel kvůli těsnému ofsajdu o gól, aby následně po hře rukou zajistil Německu penaltu.



Momenty utkání https://t.co/fc9Z9o5tDw pic.twitter.com/rccDd0nVAl — ČT sport (@sportCT) June 29, 2024

O necelou minutu později David Raum nastřelil Andersenovi ve vápně ruku a sudí Michael Oliver nařídil po poradě s videem penaltu, z níž rozhodl Kai Havertz.

„Už mám plné zuby toho absurdního pravidla o ruce. Nemůžeme čekat, že budou obránci běhat s rukama za zády. Byl to úplně přirozený pohyb, normálně běžel,“ zlobil se Hjulmand na tiskové konferenci.

Švýcaři hrají výborně, prosadit se proti nim je těžké. Německo na Euru postupuje zaslouženě, říká Horváth Číst článek

„Rozumím tomu, že jsou Dánové nespokojení, cítil bych to úplně stejně. Je to přísné, Andersen pouze běžel a nezahrál rukou úmyslně. Ale taková jsou pravidla, bylo to odpískané správně. Stejně jako v prvním případě, systém to vypočítal, takže to byl ofsajd, i když je to trochu bizarní,“ uvedl Nagelsmann.

Pro Seveřany byla penaltová situace o to těžší, že se chvíli předtím radovali ze vstřelené branky. „Byla to studená sprcha. Ani vlastně nevím, kdo byl v ofsajdu, nejspíš já,“ řekl krátce po utkání Delaney.

„Mám tady záběr, byl to doslova centimetr kopačky,“ ukazoval Hjulmand na svůj mobilní telefon. „Nejsem proti videu, celá technologie může fotbalu pomoct. Ale myslím si, že by se měla používat jinak. Zjevné chyby musíte vidět i z měsíce, neměla by to být otázka centimetrů. Vyhodnocení by mělo být také rychlejší,“ vyjmenoval dánský kouč.

Dánové tak nezopakují poslední semifinálovou účast, naopak domácí celek je po osmi letech ve čtvrtfinále velkého turnaje. „Prvních 20 minut zápasu bylo našich nejlepších na šampionátu. Soupeře jsme k ničemu nepustili a sami jsme měli šance. Pořád ale máme co zlepšovat,“ upozornil Nagelsmann.

Jeho tým v dalším kole narazí 5. července ve Stuttgartu buď na Španělsko, nebo překvapení Eura Gruzii, jejichž souboj je na programu v neděli od 21.00.