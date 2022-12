Příští mistrovství světa nabídne více týmů a rekordně dlouhé cestování. FIFA zvažuje i další změnu formátu

Argentinské oslavy po fotbalovém mistrovství světa sice ještě zdaleka neutichly, Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA ale už vyhlíží další šampionát. Nad turnajem, který se v létě roku 2026 odehraje v USA, Kanadě a Mexiku, sice stále panují určité otazníky, jistotou ale je, že z hlediska počtu zúčastněných zemí půjde o největší fotbalové mistrovství v historii. Washington 15:04 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda FIFA Gianni Infantino dohlíží na největší změnu formátu mistrovství světa od roku 1998 | Zdroj: Reuters

Pokud nějaký fotbalový fanoušek rád plánuje s velkým předstihem, může si červeně zakroužkovat období mezi 8. červnem a 3. červencem 2026. To je totiž orientační termín příštího mistrovství světa.

Argentina začala fiaskem, skončila extází. Fotbalový šampionát v Kataru zaujal nevšedními příběhy Číst článek

Oproti cestování po zemi velikosti Středočeského kraje, které zažili účastníci šampionátu v Kataru, čeká fanoušky mírný šok. O pořadatelství se tentokrát dělí tři velké země – většinu šampionátu hostí USA, kterým vypomůže Kanada a Mexiko.

FIFA se rozhodla pro největší dějiště mistrovství světa v historii, což samozřejmě přináší mnohá úskalí.

Stadiony ve Vancouveru a Miami od sebe dělí například 5,5 tisíce kilometrů. To jsou tři časová pásma, 50 hodin jízdy autem a téměř sedm hodin letadlem – podstatný rozdíl od nejdelší vzdálenosti v Kataru, která činila 55 kilometrů.

„Když operujeme v tak velké zemi, jakými jsou Spojené státy, musíme tyto šílené vzdálenosti kvůli fanouškům i týmům minimalizovat. Ujistíme se, aby se týmy shlukovaly ve městech, která jsou blíž sobě,“ řekl prezident FIFA Gianni Infantino.

World Cup 2026 host cities. pic.twitter.com/oM2taIiSZU — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 13, 2022

Více týmů, více zápasů

Fakt, že se bude hrát na šestnácti stadionech ve třech zemích, má svůj důvod, půjde totiž o první mistrovství světa, kde se představí 48 týmů. Tím skončí éra turnajů s 32 účastníky, která začala ve Francii roku 1998.

Jakým zemím toto rozšíření prospěje? V prvé řadě pořadatelům USA, Kanadě a Mexiku, jejichž týmy se na mistrovství kvalifikovaly automaticky. Dále především africkým a asijským zemím, jejichž počet se téměř zdvojnásobí.

S větším počtem týmů tak pochopitelně naroste počet zápasů. Těch by mělo být 80 a v USA se má odehrát valná většina. S jistotou lze říct, že před osmifinále hráče a diváky čeká i další vyřazovací kolo, kde se utká 32 týmů, které postoupí ze základních skupin.

Mistrovství světa v číslech: Messi nejčastěji střílel, Maroko má ‚maratonce‘ i nejvíce čistých kont Číst článek

Otazníky na skupinovou fází

Formát základních skupin je ale stále něčím, co FIFA zvažuje. Ačkoliv se její zástupci původně shodli na nově tříčlenných skupinách, na stole je stále i klasická čtyřčlenná varianta.

Ve skupinách po třech je logicky větší pravděpodobnost, že týmy skončí se stejným ziskem bodů, skóre i vzájemným zápasem. Pokud by se FIFA vydala tímto směrem, podle webu The Athletic by zvážila zavedení penaltových rozstřelů v základních skupinách, které by rozhodovaly při těchto zapeklitých situacích o tom, kdo získá bonusový bod a postoupí.

„Třetí zápasy ve skupinách jsou často nudné, protože velké týmy mají obvykle zajištěný postup. Tento formát by zajistil, že by turnaj byl napínavý už od začátku,“ obhajoval v roce 2017 tuto variantu bývalý německý trenér Ottmar Hitzfeld.

Formát kvalifikace evropských týmů na mistrovství světa 2026 není ještě známý. Jak budou vypadat skupiny, ze kterých vzejde 16 účastníků, a jak bude vypadat kvalifikační kalendář, oznámí UEFA na konci ledna.