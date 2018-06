Mexičané slavili v Moskvě až do rána, vítězná taktika vznikla před půl rokem

Závěrečný hvizd odstartoval velkou mexickou radost. „Je to parádní! Porazili jsme Německo, úřadující mistry světa. My, Mexiko! To je neuvěřitelné! Je to skvělé a já si to vážně užívám,“ radoval se po mexické výhře nad Německem 1:0 fanoušek, který se představil jako Jorge.

A rozhodně nebyl sám. „V první půli Mexičané moc dobře nehrálo, jenže gól je nastartoval a od té chvíle byli perfektní,“ popisoval Michael, jak Mexiko začalo po vstřeleném gólu předvádět skvělý fotbal.

Jeho krajané měli ve fanzóně na Vrabčích horách s úžasným výhledem na Moskvu převahu. Mexičanů v zelených dresech a nezbytných sombrerech dorazily před velkoplošné obrazovky tisíce a slavilo se dlouho do noci.

„Popravdě, je to velká satisfakce, bylo to hodně tvrdé práce. V poločase nám trenér říkal, ať nepolevujeme a udržíme vedení. Těžko říct, jestli je to největší úspěch mexického fotbalu posledních let, jsme teprve na začátku turnaje,“ přemýšlel nejlepší hráč utkání a autor vítězného gólu Hirving Lozano.

Taktický plán na Němce vymyslel trenér Mexika Juan Carlos Osorio už před půl rokem. Poučil se s porážky 1:4 a na Poháru FIFA a nechtěl s mistry světa bojovat ve středu pole. Místo dlouhé měsíce nacvičoval s týmem rychlý přechod do útoku.

A tak Němci odcházeli ze stadionu i z fanzóny zklamaní. „Musím říct, že Mexiko hrálo dobře a v tomhle zápase bylo lepší než Německo. Vyhrát 1:0 si zasloužilo,“ uznal německý fanoušek Max.

Pak se naposledy napil piva z kelímku a vydal se na cestu na hotel, kterou lemovaly slavící mexické skupinky.

It’s 3 AM in Moscow and Mexico fans are still celebrating their hero pic.twitter.com/AqbOwZIwOU — FOX Soccer (@FOXSoccer) 18 June 2018

Mexico fans shortly after their win against Germany today! pic.twitter.com/TkxfbHtYT0 — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) 17 June 2018